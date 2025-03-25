林志潔疑用咖啡甜點換罷免連署　林思銘質疑：踩《選罷法》底線

▲林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨前新竹立委候選人林志潔遭質疑在高雄提供免費咖啡、點心，吸引民眾參與新竹罷免案連署，可能違反《選罷法》。國民黨立委林思銘25日表示，此舉恐挑戰公平選舉的底線，呼籲檢調機關依法追究責任。

林思銘說明，新竹鄉親多數應該都知道，林志潔是老柯的愛將，並且在去年的立法委員選舉中以民進黨籍參選，但是未能勝選，是否這又是選輸就翻桌的另一起例子？今年3月23日即前天，她南下高雄，並於社群媒體上分別在上午8點33分、中午11點24分、晚間9點04分發佈三篇貼文，透露有一位自稱「台派李醫師」的支持者，在高雄某咖啡館儲值5000元，邀請台派朋友前往享用免費咖啡、點心，並提供新竹罷免連署書套組，鼓勵發放所謂的針對新竹地區的「大罷免」文宣。

林思銘表示，這樣公然以透過免費飲品與餐點為誘因，邀請符合連署資格的民眾到場簽名，甚至鼓勵他們幫忙發放連署書，這樣的作法實已有涉犯選罷法102條第一項第二款規範：「以財物或其他不正利益，行求期約或交付罷免案有提議權人或有連署權人，使其不為提議或連署，或為一定之提議或連署。」之嫌疑。

根據林志潔當日三篇貼文，林思銘說明，從內容可知，無論是「台派李醫師」、「台派朋友」還是「神秘不具名的李醫師」，均明確指向某位李姓醫師於高雄市三民區天津街的某品牌咖啡3號店儲值5000元。林志潔利用免費咖啡與點心作為誘因，號召不特定民眾前往該店，一邊享用飲品，一邊領取她自新竹攜帶南下的100份罷免連署書套組，目的是讓在高雄工作生活但具有新竹地區戶籍資格的民眾，幫忙連署或發放。

林思銘依據其貼文內容估算，當天現場共完成12份連署，發出38份連署書，約十幾人到場用餐，共花費3000元，換算下來每人至少獲得價值200元以上的飲品與餐點。這個數額遠超過法定30元的小額標準，是否已構成變相賄選，影響連署意願？這樣的行為是否已顯然觸碰《選罷法》的底線，進而損害民主公信力。

此外，林思銘也說，根據林志潔3月23日晚間9點04分的貼文，她在抵達高雄後，與高雄市政府廉政處官員會議一小時，討論揭弊者保護議題。隨後趕往該咖啡館開始連署，完成12份、發出38份，接著至高雄大學演講，連同司機在內又發放10餘份連署書。晚餐聚會時，友人亦主動索取5份。行程結束後，她更將剩餘連署書存放於該咖啡館二樓展示櫃，開放民眾自由領取。此舉引發網友的廣泛關注，並有網友於PTT八卦版發文質疑林志潔的行為是否已涉及《選罷法》相關規範。

林思銘說，在面對網友質疑後，林志潔於3月24日下午3點27分在社群網站發文回應，針對賄選的法定構成要件進行解釋，試圖為自身行為辯護，強調儲值5000元的李醫師在主觀上無行賄故意，客觀上亦無提供對價誘使高雄民眾對新竹選務進行特定行為，並在括號內強調「高雄台派鄉親並無新竹提案、連署、投票權」，因此不會涉及選罷法問題。她甚至對廣大質疑的網友，以戲謔的方式表示：「PTT上帶風向的貼文可以休息一下了，有此時間散佈謠言。」

林思銘質疑，從林志潔3月23日上午8點33分的第一篇貼文來看，她明確提及「帶著100份新竹罷免空白連署書套組」南下。中午11點24分的第二篇貼文再次提及：「若有認識在高雄工作的新竹朋友，歡迎來拿連署書套組給對方。」晚間9點04分的第三篇貼文更具體列出當天連署與發放的份數，並特別強調：「謝謝我們新竹的子弟、也是高雄大學的同學，特別來課堂看我。」這些內容明確指向其行動的主要目的即是推動新竹地區的罷免連署。

林思銘強調，民主社會應建立在誠信與公正的基礎上，而不應透過特殊手法操弄民意、影響連署結果。此舉不僅可能違反《選罷法》，更挑戰了社會對公平選舉制度的底線。我們呼籲檢調機關秉持勿枉勿縱的原則，依法追究相關法律責任，並正告所有有心人士，切勿試圖透過任何不正當手段影響選舉與罷免程序，維護民主制度的公平性與正當性。

