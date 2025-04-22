快訊／黃呂錦茹涉「幽靈連署」無保請回　北檢提抗告

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉幽靈連署，先前獲無保請回後，與黨主席朱立倫擁抱。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、第一區黨部執行長曾繁川涉偽造罷免連署案，上週遭檢察官聲請羈押禁見，經台北地院裁定2人犯罪嫌疑不足，當庭釋放、無保請回，北檢22日下午針對黃呂部分提起抗告，曾繁川部分不抗告。

北檢針對國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，14日發動首波搜索約談後，發現雖然罷團曾擺攤收取民眾連署書，但實際上送交選委會的提議人名冊，是由黨部提供，裡面不但有近200名連署人已經死亡，且多份筆跡相似，因此在17日指揮調查局約談台北黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文，以及第一區黨部執行長曾繁川等4人。

▲曾繁川筆跡與遭偽造的連署簽名相似，但筆畫書寫不同，被法官認為偽造嫌疑不足。（資料照／記者劉昌松攝）

經檢察官偵訊後，在18日凌晨依偽造文書、非法利用個資等罪嫌，向北院聲請將黃呂等4人羈押禁見，法官19日裁定認為，初文卿、姚富文犯罪嫌疑重大，且有刪除與他人的LINE對話紀錄，足認2人有滅證之虞，因2人彼此供述不一，無法排除串共，因此裁定將初、姚羈押禁見。

至於黃呂錦茹涉案部分，因檢方提供卷證無客觀證據可認定黃呂經手提議人名冊，無法僅因黃呂是台北市黨部最高層，就推論黃呂同意或指示偽造連署，而曾繁川當庭書寫筆跡，雖然與偽造的簽名字體有點相似，但筆畫書寫的方式，仍有不同，無法因此認定有犯罪嫌疑，法官因此駁回聲押，當庭釋放黃呂錦茹、曾繁川。