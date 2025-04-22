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快訊／羈押罷綠連署2連敗！檢聲押6人全交保　抗告先被駁回3人

▲▼新北檢偵辦幽靈連署案，國民黨團前往新北檢前集結抗議。（圖／記者黃國霖攝）

▲新北檢偵辦幽靈連署案，聲押國民黨板橋區黨部主任謝慶認等人失敗，抗告再敗。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北地檢署偵辦國民黨罷免綠營立委卻涉及「幽靈連署」案，上週發動偵查作為，搜索2處區黨部，並聲押禁見黨部主任謝慶認等6人。但新北地院認為無羈押必要，裁定各交保3萬元到20萬元。新北檢不服，對其中的5人提出抗告，但高等法院審理後，駁回檢方抗告，謝慶認、蔡甘子、羅大宇3人確定不用羈押。

針對國民黨對民進黨立委的罷免行動，各地檢署陸續針對國民黨發動偵查行動。其中罷免民進黨新北市立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸與李坤城四人部分，新北檢接獲檢舉，聲稱國民黨連署資料出現冒用死者個資與簽名情形。檢方認為涉犯《刑法》偽造文書與《個人資料保護法》等罪嫌，15日指揮調查局同步搜索國民黨新北市三重、板橋2個區黨部等30處地點，約談20多人到案。

經過檢方複訊後，以犯罪嫌疑重大、有勾串滅證之虞為由，聲押禁見國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀與提議罷免召集人王昱人共6人，李姓志工等20人分別交保5萬元至12萬元。

但經新北地方法院審理後，認為無羈押必要，將裁定謝慶認交保20萬元、蔡甘子3萬元、羅大宇20萬元、應大華15萬元、譚鎮耀20萬元、王昱人20萬元，6人均禁止出境、出海6個月，並限制住居。檢方不服，除了應大華涉案部分以外，檢方對謝慶認等5人部分，向高等法院提出抗告。

高院審理後，根據卷內資料，認為沒必要以羈押方式，確保眾人的供詞一致，因此裁定駁回檢方對謝慶認、蔡甘子、羅大宇的抗告。且本案不得再抗告，謝慶認等3人確定不用羈押。

至於同樣被以20萬元交保的譚鎮耀、王昱人，高院分案給另名法官處理，預計明天作出裁定。

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