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亂丟菸蒂還打人！日本1神社不忍了　宣布禁止外國觀光客進入

▲▼亂丟菸蒂還打人！日本1神社不忍了　宣布禁止外國觀光客進入。（圖／Instagram／tsushima_watadzumijinja）

▲和多都美神社以海上鳥居聞名。（圖／Instagram／tsushima_watadzumijinja）

記者王佩翊／編譯

因擁有海上鳥居而聞名的日本長崎縣對馬市「和多都美神社」23日宣布，由於長期以來有多名外籍觀光客在神社境內做出不敬行為，且多次與當地政府協調未果，自當日起，除了教區內的居民與參拜者外，將全面禁止觀光客進入。事實上，和多都美神社早在2024年就已經因類似原因禁止南韓人入內。

和多都美神社23日在Instagram上宣布，從3月23日起，非教區內的居民與參拜者禁止進入神社境內。此外，包括海中鳥居在內，嚴禁對神社建築、設施等進行任何形式的拍照、錄影或直播。同時，無論是國內外的巴士觀光團或個人遊客，均謝絕以觀光為目的參訪。

和多都美神社無奈表示，該神社22日下午4時遭遇了一起「極其嚴重且不可容忍」的不敬行為，而做出這個行為的就是外國人。神社方強調，由於觀光公害問題（overtourism），已多次向市政府、觀光物產協會及長崎縣警察進行諮詢，但問題始終無法解決。

▲▼亂丟菸蒂還打人！日本1神社不忍了　宣布禁止外國觀光客進入。（圖／Instagram／tsushima_watadzumijinja）

▲和多都美神社宣布禁止外國人入內。（圖／Instagram／tsushima_watadzumijinja）

為此，和多都美神社的職員承受著神域被破壞的「極大精神痛苦」，還屢次遭受言語暴力與肢體暴力，最終使他們不得不禁止外國人入內。聲明中強調，「外國遊客破壞了日本人世代珍視的場所、事物與人文，這無異於日本文化的崩壞。」

和多都美神社過去就曾經多次發生南韓觀光客在禁菸的神社內抽菸、亂丟菸蒂，不但不聽勸阻，還惡言相向，甚至出手毆打神社人員。為此，神社早在2024年就已經在入口處張貼公告，禁止南韓人士入內。

 
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