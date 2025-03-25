亞亞老公首度露面！力挺老婆：我沒有躲　砲轟內政部：毀滅家庭

記者黃彥傑、吳佩蓁／台北報導

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞日前因在台發表武統言論，遭移民署處分25日前離境。亞亞與台灣國際家庭互助協會今天一起到內政部抗議，亞亞老公也首度現身，並全程用台語替老婆助陣：「我是台灣囡仔，難道你也要讓我走嗎？我有生存在這邊的權力。」

▲亞亞老公首度露面 。（圖／直播畫面）



亞亞老公首度露面，他戴墨鏡、帽子、口罩一身黑低調現身，他一開口就用台語說：「我是亞亞的老公，我出生在台灣」，他表示自從亞亞跟他說「我被網爆了」，他就一直陪在老婆身邊，「去移民署也是我陪她去的，我沒出現不是我要躲」。

▲亞亞老公現身替老婆發聲，轟內政部強制驅離處分對他們家庭是一種毀滅。（圖／攝影中心攝）

亞亞老公表示，今天會挺身而出是因為受不了網友的攻擊與抹黑，表示自己沒有什麼要求，是因為先前網友對亞亞的人格毀滅，達到讓他們早一點強制驅離的目的「我覺得這真的不公平」，她認為他們的聲音無法被外界聽到，於是找上葉慶元律師幫忙，「聽到我們聲音的人很少，但是我相信法律還是公平的」。

▲亞亞老公幾乎全程以台語發言。（圖／攝影中心攝）



他強調，「我們到今天為止還在等待公平與正義對待我與我的家人，我是台灣囡仔，難道你也要讓我走嗎？我有生存在這邊的權力。我衷心要求內政部暫停對我太太亞亞的驅離處分，你不能讓我們的家庭直接破滅，這是一種毀滅」。