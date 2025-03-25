陸網批「賴著不走」、在台被抹黑造謠　亞亞：我要清白離台

記者陳家祥／台北報導

陸配劉振亞經營抖音帳號「亞亞在台灣」，因發表言論涉及武統，遭移民署限期離境，今（25日）為自行離境最後期限。亞亞今在內政部前開記者會表示，目前處境兩面不是人，在台灣她面臨影片斷章取義曲解；至於大陸方面，有人認為她「賴著不走」不願意回大陸。她說，不是賴著不走，而是媒體造謠她假結婚洗人口、毀滅她的家庭，「不用給我的家庭一個說法嗎？我只希望我清白的離開台灣」。

▲陸配亞亞在台灣國際家庭互助協會陪同下召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

亞亞說，相信她的影片大家應該都已經翻爛了，「請問大家，我有沒有說你到底打不打？我有說這句話嗎？」她說，之前的謠言，假結婚、洗人口、把父母全部帶來台灣、跟老公結婚再離婚，「我老公今天在這邊，他是台灣人」。

亞亞說，她有3個孩子，2個男的11歲、1個女孩7歲，全部都在台灣出生，不存在所謂洗人口問題。她表示，孩子也知道這幾天發生一些事情，自己是很理性跟他們溝通，因為自從3月11日對她的造謠已經對家庭帶來很大傷害，「孩子上學甚至被同學質問，是不是要跟媽媽一起被遣返？我覺得這是非常不公平的」。

亞亞表示，包括之後的洗人口，說從大陸帶小孩來台灣享用這邊的健保，這些東西都對我的小孩帶來非常大的傷害，「試問，在場應該很多人都是父母，如果你們的小孩受到這樣的打擊，作為父母心情如何？」

至於這次事件發生至今，是否覺得「裡外不是人」？亞亞坦言，目前處境確實是這樣，台灣面臨的是對她影片斷章取義曲解。至於大陸方面，有人認為她「賴著不走」，為什麼不願意回大陸？

亞亞說，這中間有一個很重要因素，因有一個離台感言，她所陳情的是，台灣絕大多數媒體抹黑她「假結婚、洗人口」，導致她家庭承受巨大壓力，讓她的家庭走向萬劫不復的深淵，卻被網軍曲解成「回中國是萬劫不復的深淵」，所以導致我現在被夾擊。

亞亞表示，如果真的要把她強制驅離的話，她只能表示很無奈，因為她已經做了最大努力堅持立場、維護個人權益，「我還想說的是，現在在這裡，我不是賴著不走、我不是賴著不走，各位媒體當初為什麼造謠我假結婚洗人口？你們對我家庭造成這麼大的毀滅，不用給我的家庭一個說法嗎？我只希望我清白的離開台灣」。