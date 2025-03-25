我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

▲陸配亞亞老公。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

劉姓陸配經營抖音帳號「亞亞在台灣」，因發表言論涉及武統，遭移民署限期離境，今（25日）為自行離境最後期限。亞亞今在Tifa台灣國際家庭互助協會陪同下赴內政部召開記者會，她老公用全台語表示，「我是台灣小孩，難道你也要讓我走嗎？我有生存在這裡的權利」，衷心要求內政部，暫停對他太太亞亞的驅離處分，一定要留給他們家庭不能直接破裂，這是一種毀滅。

亞亞老公用台語表示，他在台灣出世、出生，「我從頭到尾，從亞亞說她被網暴的那天開始，我就一直陪在她身邊」，因為他對外界的抹黑受不了了，所以今天利用各位媒體的報導，給他一個公平正義的聲音。

「我沒什麼要求，一定要大家支持，因為過去的人格毀滅，達到早點強制驅離的目的，這真的不公平。」亞亞老公說，所以他才會跟老婆說，聽到他們聲音的人很少，但是他相信，法律是公平的，「我在網路上有查，所有全世界的法務單位都是一個天秤，讓大家知道法律還是存在公平與正義」。

亞亞老公說，因此他才會支持亞亞，既然聲音聽不到，還有一條路可以試試看，很幸運請到葉慶元律師幫忙，「所以說，我們到今天為止，我們還在等待公平與正義對待我跟我家人」。

「如果今天再繼續傾斜，明天我們將不在台灣，可是我是台灣小孩，難道你也要讓我走嗎？我有生存在這裡的權利。」亞亞老公說，他也不知道該說什麼，真的衷心要求內政部，暫停對他太太亞亞的驅離處分，一定要留給他們家庭不能直接破裂，這是一種毀滅，「我也期待正義，停止執行的消息趕快發生」。

▲陸配亞亞召開記者會後離場遭抗議。（圖／記者林敬旻攝）