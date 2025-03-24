蘋果再砸逾30億投資大陸！　啟動第二期清潔能源基金

▲蘋果公司。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

蘋果執行長庫克（Tim Cook）訪問北京之際，宣布加大投資中國大陸，將斥資7.2億元人民幣（約合新台幣32億元），在大陸啟動第二期清潔能源基金，以支持新的可再生能源項目。

庫克今（24）日在微博發文宣布，在中國啟動新一期清潔能源基金。他表示，「目前，我們在中國的供應鏈已有三分之二使用可再生能源。新基金將進一步助力我們在2030年實現100％可再生能源運營的目標。」

《IT之家》引述蘋果官方新聞稿指出，蘋果宣布該筆新的投資基金，旨在擴大中國的清潔能源產能，這也是公司實現2030年將其供應鏈過渡到100％使用可再生能源的努力的一部分。

蘋果承諾投資7.2億元人民幣，以啟動第二期中國清潔能源基金。該基金的目標是每年為中國電網新增約55萬兆瓦時（MWh）的風能和太陽能發電能力，這一數字將隨著更多投資者的加入而成長。

▲庫克宣布在大陸啟動第二期清潔能源基金。（圖／翻攝微博）

目前，蘋果的首個中國清潔能源基金已經超過既定目標，在大陸14個省新建超過1千兆瓦的風能和太陽能項目。這一業界首創的投資基金幫助擴大了各種規模的供應商獲得可再生能源的機會，並使全大陸範圍內的新項目得以開發。

蘋果說，第二期中國清潔能源基金將複製這一方法，支持新的可再生能源項目，包括那些處於早期開發階段的項目。

除了幫助中國的電網變得更加清潔，新基金還將幫助推動Apple 2030的進展。蘋果目標是在未來五年內全部碳足跡實現碳中和，包括整個供應鏈和產品的全生命周期。

如今，蘋果在大陸約三分之二的生產由可再生能源驅動，100多家供應商為這一進展作出了貢獻。