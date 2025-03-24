86位外國大咖出席中國發展高層論壇　庫克、李在鎔都來了

▲大陸國務院總理李強出席中國發展高層論壇2025年年會開幕式。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

中國發展高層論壇2025年年會3月23日至24日在北京召開，在全球貿易面臨變局之際，多家跨國企業與科技公司高層雲集北京，包括蘋果執行長庫克、三星集團會長李在鎔等都親自出席。值得注意的是，光是去年，庫克就去了三次大陸。

中國發展高層論壇由大陸國務院發展研究中心主辦，於2000年首次舉辦，已成為大陸政府高層、全球商界領袖、國際組織和中外學者之間重要的交流對話平台，更是世界觀察大陸經濟政策與市場機遇的風向球。

據主辦方統計，論壇今年共有750多位外方代表參會，118位為正式代表，其中企業界代表86位。來自美國的企業數量最多，共27家；來自歐洲的企業共28家。

出席會議的大咖有擔任論壇外方主席的西門子董事會主席博樂仁（Roland Busch），以及沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）、BMW集團執行長齊普策（Oliver Zipse）、賓士執行長康林松（Ola Kallenius）、匯豐銀行執行長艾橋智（Georges Elhedery）、輝瑞（Pfizer）董事長博爾拉（Albert Bourla）等。

科技企業方面也很有看頭，蘋果執行長庫克（Tim Cook）、三星集團會長李在鎔、高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-jung）、博通公司執行長陳福陽（Hock Tan）都親自蒞臨會議。

▲庫克到景山公園爬山。（圖／翻攝微博）

大陸國務院副總理何立峰23日傍晚舉行的會見是重頭戲之一，他與蘋果、輝瑞、布魯克菲爾德資產管理公司、美敦力、萬事達卡、禮來製藥、嘉吉、康寧等知名跨國公司負責人，就全球和中國經濟形勢、中美經貿合作、擴大對中投資等交換意見。

何立峰表示，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，中國堅定不移推動高質量發展，擴大高水準對外開放，持續優化營商環境，歡迎跨國公司擴大在華投資，共享發展機遇。

值得注意的是，庫克非常頻繁訪問大陸，光是去年，他就到訪大陸三次，上一次是2024年11月25日。他當時在鏈博會現場表示，「沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。

庫克在本次中國發展高層論壇召開前已提前抵達北京，3月22日，壹心娛樂董事長楊天真在微博發文：「今天下午和Tim Cook一起爬了爬景山公園，天氣很好遊客很多，他被景山山頂的故宮全景震驚，我跟他介紹了景山公園的歷史，還送了件唐裝給這位新認識的外國朋友，他很喜歡北京。」

▼李在鎔。（圖／路透社）