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大陸 大陸焦點 特派現場

庫克訪陸　坦言用過DeepSeek：很棒！

記者蔡紹堅／綜合報導

蘋果CEO庫克（Tim Cook）近日來到北京參加中國發展高層論壇，在被記者詢問有沒有用過大陸的AI模型DeepSeek時，庫克表示，「當然，很棒！」

庫克受邀來北京參加中國發展高層論壇，近日已有多名大陸網友捕獲到他，庫克也在微博上PO出了自己來到景山公園爬山的照片，並提到，「你好，北京！和楊天真一起信步美麗風光，絕對是開啟這次中國之行的完美方式。」

庫克出席中國發展高層論壇時，也被大陸記者圍堵，有記者詢問他有沒有使用過大陸的AI模型DeepSeek，庫克笑著回應，「當然，很棒！」

▼庫克表示用過DeepSeek。（圖／翻攝中新社）

▲▼蘋果CEO庫克訪問北京，坦言用過DeepSeek：很棒！。（圖／翻攝微博）

記者進一步詢問庫克對大陸發展的期望時，庫克則說，「我很高興來到這裡！」

事實上，這並非庫克首次對DeepSeek發表看法，在今年1月底蘋果公布第一季業績時，庫克就曾表示，他認為DeepSeek推動了效率的創新，是一件好事。

而被問到DeepSeek的到來會否影響蘋果的營運與利潤時，庫克回應，DeepSeek 在降低訓練及運行成本方面的突破，是業界的一項重大進展，蘋果也致力於裝置端和雲端的精密結合，這種結合軟硬體的模式有助公司在 AI 領域的發展。

▼庫克到景山公園爬山。（圖／翻攝微博）

▲▼蘋果CEO庫克訪問北京，坦言用過DeepSeek：很棒！。（圖／翻攝微博）

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