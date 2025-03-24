快訊／蘋果深夜突發重要更新　AirPods Max「全面進化」

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 24日晚間突襲發布新功能，「AirPods Max」將成為唯一能讓音樂人以「個人化空間音訊」創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機，在下個月全新軟體更新後，AirPods Max 將帶來保真壓縮音訊與超低延遲音訊，為音樂製作提供極致的聆聽體驗與更強效能。



最高音質體驗

透過此次更新，AirPods Max 將解鎖 24 位元、48 kHz 的保真壓縮音訊，保留原始錄音的完整性，為聽眾忠實呈現藝人在錄音室創作的內容。保真壓縮音訊也延伸至「個人化空間音訊」，帶來更精準、無壓縮且沉浸感更強的聆聽體驗，而且使用者可透過 Apple Music 享受超過 1 億首以保真壓縮音訊呈現的歌曲。

音樂製作更升級

保真壓縮音訊與超低延遲音訊讓音樂創作者能在 Logic Pro 及其他音樂創作 app 中，全程運用 AirPods Max 完整處理其專業工作流程。透過 USB-C 連接線，AirPods Max 將成為唯一支援音樂創作者以「個人化空間音訊」進行創作與混音，並支援頭部追蹤的耳機1。憑藉低延遲的保真壓縮高解析數位音訊，創作者可用 AirPods Max 順暢進行錄音與混音，而不犧牲音訊保真度。

沉浸式遊戲與直播體驗

遊戲玩家與直播主同樣能受益於超低延遲音訊，大幅降低延遲時間，表現媲美 Mac、iPad 與 iPhone 的原生內建揚聲器。毫無延遲的反應讓遊戲與直播過程更加順暢且沉浸感更強。

價格與上市日期保真壓縮音訊與超低延遲音訊將於 4 月以 iOS 18.4、iPadOS 18.4 與 macOS Sequoia 15.4 免額外付費的韌體更新形式推出，適用於採用 USB-C 充電的 AirPods Max。

AirPods Max 現以售價 NT$17,990 供貨，提供午夜色、星光色、藍色、紫色、橘色五種顏色，購買通路包括 apple.com/tw/store、Apple Store app 與 Apple 授權經銷商。