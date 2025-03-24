川普對等關稅4月2日宣布　美媒：更具針對性「可能立刻生效」

▲川普的「對等關稅」讓美國貿易夥伴嚴陣以待。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》引述知情人士說法報導，川普政府的對等關稅，預計4月2日正式宣布，不僅比想像中更具針對性，而且很可能立即生效。

此前，美國總統川普表示，將在4月2日宣布與實施對等關稅，尋求與貿易夥伴達到關稅平衡，同時也會對汽車、製藥、半導體產業課徵關稅。他形容，這一天將是美國的「解放日」。

知情人士也向《華爾街日報》透露，川普政府可能動用總統的緊急經濟授權，於4月2日「幾乎立刻」實施對等關稅，但仍強調尚未做出最終決定。這與先前的情況有所不同，白宮官員2月表示，一份概述對等關稅的報告將在4月2日公布，但稍晚才會實施。

知情人士還說，對等關稅的重點，如今看起來比原本想像的「更具針對性」，並將打擊美國大部分的進口商品國家。

川普政府目前的重點，是針對大約15%與美國持續存在貿易不平衡的國家課徵關稅，也就是財政部長貝森特（Scott Bessent）所謂的「骯髒15國」（dirty 15），這些國家占比雖小，貿易量卻很大。

不過，美國針對特定產業的關稅，如今可能不會跟著對等關稅，一起在4月2日宣布生效，例如汽車及微晶片產業。一名行政官員透露，白宮仍計畫於4月2日公布對等關稅的行動，但計畫細節依然浮動。