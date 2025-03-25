陸啟動「2025天網」行動　追捕外逃官員及流出境外贓款

▲大陸2025天網行動正式啟動。（圖／翻攝百度）

記者魏有德／綜合報導

大陸中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室昨（24）日召開會議，研究部署2025年反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作，正式啓動「天網2025」行動。該專案由中共中央組織部、最高檢、公安部及人民銀行跨領域行動，以檢警務，外交、金融等手段追查逃亡海外的「貪腐」官員及資金等。

▲大陸公安帶回紅通（紅色通緝）人員。（圖／翻攝微博）

《新華社》報導，會議決定啓動「天網2025」行動。其中，國家監委牽頭開展職務犯罪境外追贓挽損專項行動，公安部開展「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，中央組織部會同公安部、國家移民管理局抓好「裸官」任職崗位管理、公職人員因私出國（境）違規問題治理等工作。

該會議還要求，要全面貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想，落實中央紀委四次全會部署，保持戰略定力，堅持守正創新，深化反腐敗國際合作，縱深推進跨境腐敗治理，健全追逃防逃追贓機制，始終保持對外逃腐敗分子的強大攻勢，助力打好反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰。

公開資訊顯示，大陸於2014年正式成立「中央追逃辦」，並於2015年啟動「天網行動」，此後便以年為單位展開專案行動。數據顯示，2024年1月至11月，「天網2024」行動共追回外逃人員1597人，追回贓款182.8億元人民幣。