中國客預訂日本民宿住1人　結果偷來6人！被弄成垃圾屋還帶走設備

圖文／鏡週刊

日本大阪一位民宿老闆山下拓馬在近日發文抱怨，他稱日前接到一筆來自中國遊客的訂單，這名遊客在預定時顯示「只住1人」，結果另外又偷來了5個人，最後變成6個人居住。不僅如此，山下稱整個房間被弄成垃圾屋，屋內的部分設備也被這群中國客打包帶走。

山下拓馬發文指出，這筆訂單顯示，一名中國上海客人透過Airbnb下單，表示預定本月19-23日住宿，住房者只有1人，最後收費11萬日圓（約新台幣2.4萬元）。後來這名客人如期入住，但山下發現，這5天4夜的住宿裡，根本不只1人居住，而是總共6人。

不過讓山下更生氣的是，民宿房間在這群中國人退房後，完全變成垃圾屋，滿地都是垃圾。山下還說，桌子也被他們刮出花紋，甚至屋內的玻璃杯等設備，也被他們打包帶回家。

事後山下透過Airbnb協調，要對這群中國人加收清潔費與多人住宿費用。Airbnb也在今（24日）向山下回應，表示對這起事件感到遺憾與抱歉，並稱已向這位中國客收取相關追加費用。山下也表示，先前一度傳出他要去報警的消息，他回應指出，他相信絕大多數的客人都是善意的，所以沒有打算去報警。山下也說，他的民宿沒有押金系統，不過經過這起事件後，未來會對預訂客人多做審核。



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