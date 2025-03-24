共和黨議員訪北京！曝美中有意辦「川習會」：但尚無具體日期

▲戴恩斯透露，川普和習近平都有意願舉辦「川習會」，但未有具體日期。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普與中國國家主席習近平的「川習會」可能即將成形。共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）近日訪問北京，暗示自己正為這場高峰會鋪路，並表示「美中雙方都有意願進行高層會晤，但未有具體日期。」

綜合外媒報導，戴恩斯23日在北京與中國國務院總理李強會面，強調美中關係的重要性，並率領多家美國企業高層與中方交流。然而，美國聯邦眾議院此前公開一份報告，顯示流入美國的非法芬太尼中有97%來自中國。戴恩斯表示，川普政府希望中國採取更強硬措施，完全阻止芬太尼前體流入美國。

他在接受彭博社訪問時直言，「在芬太尼問題解決前，很難就關稅與非關稅壁壘進行談話」，顯示芬太尼貿易已成為美中貿易談判的關鍵障礙。對此，北京方面聲稱，美國至今未明確向中方列出改善芬太尼問題的具體要求，強調中方已盡全力遏制芬太尼貿易，並批評美國不應將此問題與貿易掛鉤。

中國此前表示，華盛頓應對中方努力表達感謝，而非採取貿易制裁。與此同時，美國審查中國貿易合規性的截止日期即將到來，而川普政府已計劃在期限後對中國商品加徵關稅，北京則可能進行報復，包括對美國農產品徵稅。

川普近日表示，希望在「不太遙遠的將來」與習近平會面，但北京方面回應稱「沒有信息可分享」。美國國務卿盧比奧（Marco Rubio）則對會談前景潑冷水，表示目前沒有安排，且缺乏明確的會談理由。然而，戴恩斯認為雙方均有意願推動高層會晤，只是尚未確定具體時間。

專家分析認為，當前美中關係仍面臨諸多挑戰，特別是在關稅與芬太尼問題未解決的情況下，「川習會」的可能性仍不明朗。上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，雙方應在未來數周內展開正式談判，以防止4月初緊張局勢進一步升級，並強調峰會應是談判結果，而非談判起點。