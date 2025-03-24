室內電話「不用插電」就能用？冷知識驚呆一票人　台電曝超神原因

▲有網友分享市內電話只有電話線，不用插電，讓許多人驚訝。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

在數位時代，過往家家戶戶都使用的室內電話使用次數急劇減少，如今轉為以智慧型手機成為人們主要的聯絡工具。近日就有網友發文表示，同事最近才知道市內電話竟然是不用插電的，只要插上電話線就能使用。貼文發出後一票人驚呼「現在才知道！」對此，台電公司曾發文解釋市內電話不需要插電的原因。

有網友近日在Threads發文，「大家知道市內電話沒有電源線只有電話線嗎？同事剛剛才知道，已經震驚半小時了」，貼文PO出後引發一票網友驚訝，「電話沒有電還可以響喔」！

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有內行人解釋「其實電話線是有電，48V」、「因為是中華電信送過來的，以前還有人偷電話線的電當小夜燈咧」、「待機時5V吧，電話響起來的時候好像48V，來自親身體驗」、「電話線本身就有電，我還被電過，休養了一個月」、「家裡有市話32年的我，居然看到這篇文才知道」。

除此之外，還有人指出，因為市內電話不用插電，所以若是在家中遇上停電，還是可以聯絡救援，「萬一颱風或地震扯斷電線、停電，巿內電話還是可通話，而且報案時會在監控端自動顯示來電地址」、「所以室內電話很重要，在停電急難時還可以求救」。

對此，台灣電力公司曾在官網指出，市內電話的電源其實是來自於電信業者的機房，只要插上電話線就可以使用，但如果是無線電話，例如「子母機」，就必須充電才能使用，「這也就是為什麼當家裡停電時，有線電話不受影響，除非電信業者的機房也沒電才會停擺」。

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