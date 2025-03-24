出海釣魚竟撿到10歲小孩！男童漂流1天1夜　驚險經歷曝光

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出海釣魚竟撿到10歲小孩！陸童漂流1天1夜　驚險經歷曝光

出海釣魚竟撿到小孩！男童漂流1天1夜獲救　驚險經歷曝光

▲大陸1名男孩在海上漂流1天1夜後到了三亞。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸海南省赤嶺1名男孩近日出海釣魷魚時不小心睡著，在海上漂流了1天1夜後漂到了三亞，並幸運地被1艘釣魚船救起。施救者小楊表示，當時他們正在海上釣魚，遠遠看到1艘稀綠色的小板船，同時聽到有人呼救，把船開過去後發現是1個小朋友，同船的釣友將孩子救了上來。

綜合陸媒報導，小楊說，當時小孩裸露的皮膚已經被曬得通紅，小船上沒有食物和水。小孩被救上釣魚船後幾乎沒有力氣，吃了麵包、喝了牛奶才逐漸恢復過來，斷斷續續講述了事情經過。

男童自稱10歲，前天晚上9點在陵水黎族自治縣赤嶺村附近釣魚時被沖走，在海中越漂越遠，途中還看到了三亞的海上觀音像。小楊推測，他們的相遇位置在後海灣附近海域，而陵水縣在後海灣西北方向，三亞海上觀音像則位於後海灣西邊。小孩提到中途遇到過路的船隻，大聲喊叫但無人聽見。

小楊還提到，小孩當時記不清家人的電話號碼，給出的號碼有14位數字。考慮到孩子的安全問題，他們立即掉頭返航並報警，上岸後將孩子交給派出所民警。地圖搜索顯示，三亞後海灣與陵水縣赤嶺村都在海邊，兩地間的海岸線形成1個大海灣，陸上距離超過30公里。三亞市市委宣傳部確認，網友發布的救人信息屬實，更多細節仍在調查中。

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