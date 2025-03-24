洗腎16年！巴毛律師「以為沒機會」換腎近況曝　暖決定做1事

▲網紅「巴毛律師」25歲就洗腎，如今換腎成功。（圖／翻攝臉書／巴毛律師混酥團）

圖文／CTWANT

網紅「巴毛律師」陳宇安過去曾說，她25歲時確診紅斑狼瘡，腎臟功能喪失需長期洗腎，近日她感謝有大愛捐贈者願意捐腎，她剛好配對上，已在本月21日完成移植手術。術後巴毛律師也不時發文更新近況，坦言自己一度以為根本沒機會等到換腎，但真的很幸運，因此她決定做「1件事」回饋社會。

巴毛律師今（24）日稍早在臉書發文，表示她終於可以下床了，「覺得那些懷孕要臥床好幾個月的孕婦好辛苦，我躺幾天就背痛到要打止痛。」

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巴毛律師有感而發說，自己一路走來都很幸運，雖不幸生病，但還能考上律師，做喜歡的工作，表現得也不錯，還遇到相伴一生的超好老公，也順利買到理想房子。

巴毛律師指出，「更沒想到在洗腎16年，一度覺得根本沒機會的時候突然接到配對成功的電話，我覺得我真的是幸運得不得了，一路上都是貴人，所以我決定做一點小小的事情來回饋社會，從5月開始，我會開放每個月10個免費法律諮詢的名額，限時一小時，每個月五個名額的寵物溝通，但要捐500元給野良犬協會。」

巴毛律師說明，報名方式跟表格之後開放，不用提中低收或什麼證明，但也希望大家不要濫用資源，盡量把免費名額讓給弱勢。

貼文一出，不少網友紛紛留言，「我表哥換腎後健康還有生活品質好很多，恭喜獲得健康重生」、「巴毛律師好人一生平安」、「會越來越好的，祝福妳」、「祝福一切順利，願善良的你繼續發光」。

巴毛律師曾透露，她雖然長年的洗腎，但去廟裡拜拜好像很少說請菩薩保佑她能換腎，因為覺得如果有腎可換，代表有人因意外而死，「那我希望可以換，這個願望就包含了希望有人死掉，所以我很少跟神明說這個願望。」

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