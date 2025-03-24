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流感沒降溫！醫曝「每天都驗到」警告：出現2症狀快就醫

急診瘋爆1／護理師離職、空缺率「創10年新高」　引爆醫療崩壞骨牌效應

▲醫師指出，流感疫情並沒有減緩。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

近期天氣忽冷忽熱的，變化可以說是十分的大，這時候真的也要額外注意身體的狀況。小兒科陳信宏醫師近期就提到，流感疫情並沒有趨緩，呼籲尚未接種流感疫苗的民眾要盡速接種。耳鼻喉科張弘醫師也提到，近期感冒、過敏的患者都有明顯增加的趨勢，自己甚至每天都能從患者中驗出流感患者的存在，而如果民眾身體出現發燒、全身痠痛的情形，千萬不要輕忽，因為這可能是流感的前兆。

人在桃園的耳鼻喉科張弘醫師表示，近期門診幾乎每一節都出現流感陽性的患者，常見症狀包括高燒與全身痠痛，不少患者也伴隨咳嗽等呼吸道不適，這明顯代表流感疫情根本沒有緩解。張弘醫師也提醒，如民眾出現「高燒併全身痠痛」症狀時千萬不要輕忽，應盡速就醫，因為這有可能是感染流感的前兆。

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南部情況亦不容樂觀。人在台南市的小兒科陳信宏醫師表示，即便接近3月底，流感疫情仍未緩和。診所每日仍有兒童驗出流感陽性，不少家長尚未替孩子接種流感疫苗，呼籲民眾應儘速補打。陳信宏醫師表示，目前仍有相當數量的兒童未施打疫苗，暴露於病毒風險之中，增加傳播與重症可能性。

張弘醫師也提到，為因應此波疫情，公費克流感藥物的使用已延長至3月底，盼透過藥物治療降低重症風險並減少病毒傳播。醫師提醒民眾，一旦出現高燒並合併全身痠痛等典型流感症狀，應立即前往就醫檢查，若確認感染流感，應盡早服用抗病毒藥物。

根據疾管署18日公告顯示，今（2025）年第11週（3/9至3/15）類流感門急診就診約10萬8千餘人次，近期呈下降趨勢，惟仍處流行期。

依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多。近期流感併發重症病例數及死亡數仍多，上週（3/11至3/17）新增45例重症病例，15例死亡，新增病例及死亡個案均以感染H1N1為多。本流感季自2024年10月1日起至2025年3月17日這段期間，累計1,152例重症病例（1,075例A型H1N1、54例A型H3N2、9例A型未分型、14例B型），年齡層以65歲以上長者為多（占58%），另死亡病例累計254例（243例A型H1N1、8例A型H3N2、3例B型）。

疾管署也強調，目前已延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至本（114）年3月31日止，凡經醫師判斷符合使用條件者即可開立，以減少重症與死亡的發生。

疾管署同時也向民眾呼籲，目前仍處流感流行期，且本週氣溫驟降，社區流感病毒傳播風險持續，提醒民眾仍須留意有無出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等流感常見症狀，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等危險徵兆，請儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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