台東婦要匯60萬「支付房屋款項」　行員報警阻詐保住積蓄

▲警銀合作成功攔阻詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局寶桑派出所員警范玉璽與實習生黃鈞翊，於日前上午11時許接獲富邦銀行行員通報，指稱有民眾疑似遭遇詐騙，欲匯款大筆金額。員警迅速趕抵現場，與行員共同協助確認情況，成功攔阻詐騙，保住新台幣60萬元。

經了解，銀行行員在詢問當事人沈姓女子匯款用途時，發現其說詞前後不一致，起初表示是支付房屋款項，但細節含糊且反覆更改說法，專員察覺異狀後，立即報警處理。警方到場後，請沈女詳細說明經過，才發現她是在網路上查詢房屋整修資訊時，誤入不明網站，並與自稱客服人員的人員聯繫。對方透過詐術引導她進行匯款操作，然而，沈女對該客服的身分及聯絡方式一無所知，全程僅透過網路對話聯繫。

警方聽聞後，立即向沈女說明詐騙集團常見手法，並透過系統查詢發現對方提供的收款帳戶僅開戶不到10日，且有異常交易紀錄，顯示高度可疑。在警方與銀行行員的勸說下，沈女恍然大悟，驚覺自己險些受騙，並對警方與行員的即時協助表示由衷感謝。

台東警察分局提醒，詐騙手法層出不窮，民眾在使用網路時應提高警覺，避免點擊來路不明的連結或輕信未經查證的資訊。建議民眾可至「打詐儀錶板」網站(https://165dashboard.tw/)查閱最新詐騙手法及真實案例，該平台每日根據各地受理案件更新資訊，提供即時防詐知識。如接獲疑似詐騙訊息，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助，以防止財務損失。