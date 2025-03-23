台東錦安警副所長「麥克基」暖舉　民眾感動分享獲熱烈迴響

▲錦安警副所長「麥克基」一舉措暖民心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣池上鄉錦安村於22日中午上演了一場溫馨的警民互動，讓民眾大讚「最帥的副所長！」來自彰化地區的10多名民眾遠赴台東，向藍染技藝老師季筠學習傳統工藝。然而，中午用餐時，他們面臨「想泡麵卻找不到合適地點」的難題。此時，錦安派出所副所長楊登基（綽號「麥克基」）主動伸出援手，騰出派出所泡茶區供學員們使用，貼心舉動讓大家備感溫暖。藍染老師季筠事後在臉書發文感謝，引發網友熱烈迴響。

當天中午，學員們在結束藍染課程後，準備泡麵充飢，卻發現教室附近沒有適合的用餐空間。正當大家苦惱時，楊登基副所長得知情況，立即邀請學員們到派出所泡茶區用餐，提供舒適的環境，讓他們安心享用午餐。他的熱心舉動不僅解決了學員的困擾，也讓大家感受到警察的溫暖與關懷。臨行前，學員們更拿著親手製作的藍染作品，邀請楊副所長合影留念，將這份感動帶回與親友分享。

事後，季筠老師在「就是池上」臉書社群發文，對楊副所長的貼心服務表示感謝。貼文發布後，許多網友留言按讚，稱讚「基哥，讚啦！」、「關山最帥、最靚的坡力士大人」、「超級暖心！」當地居民也表示，楊副所長一向親民，經常關心社區民眾的需求，是大家心目中的「暖心警察」。

這次的暖心之舉，落實了台東縣警察局局長蔡燕明推動的「社區警政」理念，強調警察不僅是執法者，更應融入社區，主動關心民眾需求。楊副所長的舉措正是這一理念的具體實踐，他透過日常服務，拉近了警民距離，讓派出所成為社區的「暖心據點」。

此外，關山警察分局也積極推動各項治安宣導，近期為加強防詐騙意識，各分駐所透過社區講座與網路宣傳，向民眾推廣內政部警政署「打詐儀錶板」（https://165dashboard.tw/），提供實用防詐資訊。警方提醒民眾，若接獲可疑電話或訊息，應立即撥打165反詐騙專線求助，避免落入詐騙陷阱。

關山警察分局表示，這起「泡麵暖心記」不僅展現了警察的貼心服務，也體現了社區警政工作的成效。透過這類正向互動，警察與民眾的關係更加緊密，社區凝聚力也隨之提升。未來，分局將持續推動社區警政，讓更多暖心故事在社區中發生，帶給民眾更多的安全感與幸福感。