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台東失智長者街頭迷途只記得「都歷」　警協助平安返家

▲警方協助失智長者返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方協助失智長者返家。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名失智長者近日獨自在台東縣成功鎮街頭徘徊，因無法清楚表達住家地址，所幸經地方人士與警方協助，最終順利返家。事件發生於3月18日上午10時許，成功地政事務所人員發現一名老先生在辦公室內來回走動，神情茫然，經詢問後懷疑其疑似失智，無法準確說明住家位置，僅能模糊提及「都歷」一詞。由於擔心老先生的安全，地政事務所人員立即提供休息場所，並聯繫警方前來協助。

成功分局新豐派出所警員廖品宇與實務訓練生李仕偉接獲通報後，迅速趕赴現場。經過簡單溝通，確認老先生未攜帶任何證件，且可能遭遇詐騙風險，但因記憶模糊，無法明確描述住家位置。警方隨即驅車前往都歷地區，沿途向雜貨店商家及居民詢問，最終成功確認其住家地址，並護送其安全返家。

警方到達住家後，老先生的家屬見到親人平安歸來，感激不已，並向警方表達由衷謝意。警方也趁機向家屬宣導反詐騙資訊，提醒若接到要求提供土地權狀、監管帳戶或借款的陌生來電，務必提高警覺，並可撥打110或165防詐騙專線求證，以確保財產安全。

成功分局分局長龔士哲表示，警察除了維護社會治安，也肩負保障民眾安全的責任，對於失蹤人口或其他需要協助的案件，警方將全力協助，確保民眾平安返家。他也提醒家中若有高齡長者，應避免讓其單獨外出，並建議佩戴防走失手環或攜帶記錄姓名與聯絡資訊的紙條，以便在迷途時能迅速獲得協助。

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