台東利卡夢音樂會　帶來跨文化音樂盛宴

▲台東利卡夢音樂會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東利卡夢梅之宴音樂會22日下午於台東利嘉國小梅園舉行，吸引上千名樂迷齊聚一堂，在春日和煦微風中，共享一場結合古典音樂、和風樂曲與卑南族原住民歌謠的視聽盛宴。本次音樂會特別邀請2015年伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠得主、小提琴家魏靖儀，與致力於「古典音樂台灣化、台灣音樂古典化」的灣聲樂團（OneSong Orchestra）攜手演出。音樂會以「春天的花蕊」為主題，演奏多首台灣特色樂曲，讓現場樂迷沉浸於春日最動人的樂章。

「利卡夢梅之宴」自1999年創立以來，已連續舉辦27屆，成為台東最具代表性的戶外古典音樂會。音樂會源自利嘉國小校園內的梅園，每逢梅花盛開，樂音便隨著花香飄揚，吸引來自各地的樂迷前來欣賞。今年的音樂會延續「將殿堂音樂帶進部落」的初心，在綠意盎然的梅林間帶來國際級的音樂饗宴。

本次音樂會由利嘉國小校長林庭瑤與創辦人張中元共同策劃，邀請國際知名小提琴家魏靖儀擔綱演出，並搭配灣聲樂團帶來多首富含台灣特色的樂曲。灣聲樂團由台灣作曲家李哲藝創立，以獨特的演奏風格將古典音樂與台灣元素結合，致力推動台灣音樂文化。

「利卡夢」在卑南族語中意為「芋頭從泥土中冒出新芽」，象徵生命力與希望。27年來，這場音樂會已成為台東文化的重要象徵，吸引許多國際知名音樂家共襄盛舉，包括美國鋼琴家露絲‧史蘭倩斯卡、法國鋼琴家巴佛傑、日本小提琴家庄司紗矢香、國際小提琴家諏訪內晶子及韓國小提琴家金本索里等，讓樂迷不必遠行，就能近距離欣賞世界級音樂表演。

台東縣政府表示，這場音樂會不僅是一場藝術盛事，更是文化與教育的深度傳承。利嘉國小長期推動音樂教育，透過每週古典音樂欣賞課程，讓學生從小培養音樂素養。透過音樂會的舉辦，學校不僅為孩子提供接觸國際級音樂的機會，也讓音樂成為部落與外界交流的重要橋梁。未來，縣府將持續支持這項活動，讓音樂的種子在台東持續深耕，為當地文化發展注入更多活力。