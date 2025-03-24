　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】駝背、圓肩、烏龜頸竟是錯誤睡姿造成？想維持好體態你得注意這一點

▲▼ 睡眠,體態,床墊,健康,調整,知識睡眠館,AI,劉智源。（圖／Power Sleep知識睡眠館提供）

【企劃特輯】

外觀不佳的體態，其實是睡出來的！但別擔心，現在有專門設計的客製化床墊，能幫助你在睡眠中調整體態，讓身體慢慢回歸自然平衡。

日本礒谷脊椎力學專家劉智源根據多年的觀察及臨床中發現，想透過睡眠改善體態，可以從側睡、仰睡調整兩個方面來調整床墊設計，讓睡眠不只是休息，更能幫助身體恢復到良好狀態。

狀況1：側睡時，肩膀與骨盆是主要的支撐點，若床墊過硬，肩膀會 被擠壓;若床墊過軟，骨盆會下沉，這都可能導致脊椎歪斜。
解方：透過分區支撐設計，讓床墊的肩部區域較柔軟，可以減少壓 迫感，而骨盆區則較為穩定，避免骨盆下沉，進而幫助脊椎維持自 然對齊。

狀況2：仰睡時，若腰部與臀部支撐不足，腰椎會往下塌陷，造成脊 椎壓力增加，進而引發背痛或腰椎問題。
解方：床墊在腰椎下方提供適當支撐，填補腰部與床墊之間的空 隙，幫助脊椎維持正確的弧度，讓整體姿勢更自然舒適。

狀況3：骨盆作為身體的重心，與脊椎、下肢活動息息相關。骨盆如 果前傾或後傾，不僅影響體態，還可能導致駝背、圓肩，甚至引起 腰痠背痛。
解方：透過在臀部下方放置墊片，來微調骨盆的角度，使其恢復到 正確位置，進而影響脊椎的前後曲線，改善駝背、腰椎前傾等問 題。

如果希望睡眠調整體態更精準，可以考慮 AI 感測床墊。這款床墊能夠自動感測睡姿變化，並即時調整床墊軟硬度。例如側睡時，肩膀區會自動變軟，減少肩部壓迫。仰睡時，腰椎區自動提供支撐，讓腰部不會塌陷，讓你怎麼翻身都能睡得舒服，還能維持良好體態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身
LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels
快訊／台南街頭猛烈追撞！駕駛身亡　奪命影片曝
「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎
台北101進軍台中！　打造1.7萬坪頂級商場
曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　爆料片被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

會不會睡在「房東附的床墊上？」　過來人有解：睡得很安穩

【廣編】駝背、圓肩、烏龜頸竟是錯誤睡姿造成？想維持好體態你得注意這一點

漢堡王「10元漢堡」限時8天開跑！2款牛肉堡任選

7-11美式買4送3、全家周一2杯55折！超商咖啡優惠一次看

麥當勞APP本周優惠一次看！勁辣香雞翅買1送1、漢堡餐99元

【廣編】Za絲柔輕霧口紅全新早春新色「黃昏戀曲、不敗戀人」帶橘新色調　美翻朋友圈

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

【廣編】駝背、圓肩、烏龜頸竟是錯誤睡姿造成？想維持好體態你得注意這一點

漢堡王「10元漢堡」限時8天開跑！2款牛肉堡任選

7-11美式買4送3、全家周一2杯55折！超商咖啡優惠一次看

麥當勞APP本周優惠一次看！勁辣香雞翅買1送1、漢堡餐99元

【廣編】Za絲柔輕霧口紅全新早春新色「黃昏戀曲、不敗戀人」帶橘新色調　美翻朋友圈

國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

吞嚥困難易引發肺炎！認識吞嚥4階段　醫：別只靠「打軟爛」

快訊／台中頂級豪宅工地意外！工人高處墜落頭部受創送醫

快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

日本SUKIYA「味噌湯驚見老鼠」　意外波及石原聰美、《排球少年》

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

因應關稅戰！野獸國泰國廠投產　上半年營運估勝過去年

馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

消費熱門新聞

漢堡王「10元漢堡」只有8天！

7-11咖啡買4送3、全家2杯55折起

麥當勞APP本周優惠一次看！

好市多將執行「入口電子掃卡」

咖啡買1送1、抹茶拿鐵10元！超商優惠懶人包

7-11咖啡買8送8！全家周一10元多1杯

全家特濃咖啡、霜淇淋「買1送1」

7-11開賣「林聰明沙鍋魚頭」杯麵

抹茶控把握！7-11升級配方　限時7天優惠

紅色奇異果來了！開賣通路時間曝

美式賣場爆款果汁「百香蘋果雙Q」補貨秒殺

等不到淘寶貨！台灣爆倉卡關至少10天

全家minimore歡慶3週年「7款療癒甜點」寵粉上市

「駝背、圓肩、烏龜頸」竟是錯誤睡姿造成？

更多熱門

相關新聞

一票大胃王「超驚人食量」卻吃不胖！　醫曝真相

一票大胃王「超驚人食量」卻吃不胖！　醫曝真相

許多人好奇，為何一堆大胃王明明食量驚人，卻怎麼吃都不會胖？對此，前台大醫院兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」吐露幾個關鍵原因，坦言眾人以為的「吃不胖體質」，可能只是人家背後的努力或小伎倆。

德保拉妙答計時新制　呂彥青點出挑戰

德保拉妙答計時新制　呂彥青點出挑戰

加油看仔細！汽油明起每公升降價0.3元　柴油調漲0.1元

加油看仔細！汽油明起每公升降價0.3元　柴油調漲0.1元

世壯運5月開跑！十三行博物館特展聚焦健康議題

世壯運5月開跑！十三行博物館特展聚焦健康議題

中醫師教飲食養肝、潤餅吃法少發胖

中醫師教飲食養肝、潤餅吃法少發胖

關鍵字：

睡眠體態床墊健康調整知識睡眠館AI劉智源

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面