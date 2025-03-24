【廣編】駝背、圓肩、烏龜頸竟是錯誤睡姿造成？想維持好體態你得注意這一點

【企劃特輯】

外觀不佳的體態，其實是睡出來的！但別擔心，現在有專門設計的客製化床墊，能幫助你在睡眠中調整體態，讓身體慢慢回歸自然平衡。

日本礒谷脊椎力學專家劉智源根據多年的觀察及臨床中發現，想透過睡眠改善體態，可以從側睡、仰睡調整兩個方面來調整床墊設計，讓睡眠不只是休息，更能幫助身體恢復到良好狀態。

狀況1：側睡時，肩膀與骨盆是主要的支撐點，若床墊過硬，肩膀會 被擠壓;若床墊過軟，骨盆會下沉，這都可能導致脊椎歪斜。

解方：透過分區支撐設計，讓床墊的肩部區域較柔軟，可以減少壓 迫感，而骨盆區則較為穩定，避免骨盆下沉，進而幫助脊椎維持自 然對齊。

狀況2：仰睡時，若腰部與臀部支撐不足，腰椎會往下塌陷，造成脊 椎壓力增加，進而引發背痛或腰椎問題。

解方：床墊在腰椎下方提供適當支撐，填補腰部與床墊之間的空 隙，幫助脊椎維持正確的弧度，讓整體姿勢更自然舒適。

狀況3：骨盆作為身體的重心，與脊椎、下肢活動息息相關。骨盆如 果前傾或後傾，不僅影響體態，還可能導致駝背、圓肩，甚至引起 腰痠背痛。

解方：透過在臀部下方放置墊片，來微調骨盆的角度，使其恢復到 正確位置，進而影響脊椎的前後曲線，改善駝背、腰椎前傾等問 題。

如果希望睡眠調整體態更精準，可以考慮 AI 感測床墊。這款床墊能夠自動感測睡姿變化，並即時調整床墊軟硬度。例如側睡時，肩膀區會自動變軟，減少肩部壓迫。仰睡時，腰椎區自動提供支撐，讓腰部不會塌陷，讓你怎麼翻身都能睡得舒服，還能維持良好體態。