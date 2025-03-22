世界壯年運動會5月開跑　十三行博物館特展聚焦健康議題

▲陽光與運動的關鍵連結，專家何承訓呼籲重視維生素D與戶外活動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著世界壯年運動會即將於今年5月在雙北登場，新北市立十三行博物館同步推出「運動競化論－古代生活與現代競技特展」，探索古今運動文化與健康之道。今（22日）下午2點，特別邀請國立中正大學運動競技學系教授何承訓舉行專題演講《運動競技與健康》，吸引眾多民眾參與，反應熱烈。

活動開始，新北市立十三行博物館介紹館方自2024年9月起成立的環境永續專案小組，致力推動文化資產保存與低碳營運，並積極將永續教育融入博物館各項活動中，打造對環境友善的參觀體驗。

▲運動競技與健康的對話，何承訓教授專題演講吸引民眾熱烈參與。

演講中，何承訓教授深入探討「運動」與「競技」的定義與差異。何承訓指出，對運動員而言，維持健康狀態是成功的重要基石，因為即使短暫生病，也可能讓長期訓練功虧一簣。

何承訓特別提到，新冠疫情期間，許多人開始規律運動以提升免疫力，但若運動過量反而可能適得其反。研究顯示，運動強度與感染風險呈現J型曲線，適度運動有助於免疫力提升，但過量運動則可能導致免疫力下降、增加上呼吸道感染風險。

▲運動過量反傷身？何承訓教授揭密運動與免疫力的平衡之道。

此外，何承訓強調，維生素D在維持身體健康方面扮演關鍵角色，人體主要透過日曬合成維生素D。然而，現代人習慣於室內運動，可能導致血管硬度增加與免疫力降低。他以英國為例，由於冬季日照不足，當地運動員普遍面臨免疫力下降的挑戰，凸顯陽光與戶外活動對健康的深遠影響。

十三行博物館羅珮瑄館長表示，此次特展不僅希望讓民眾了解古代人如何運用身體智慧適應環境，更期待藉由專題演講與互動展示，引導大眾關注自身健康，並在生活中實踐適度運動與永續觀念。「運動競化論－古代生活與現代競技特展」將持續展出至世界壯年運動會期間，讓參觀民眾在欣賞競技風采之餘，也能一探運動與健康交織的文化脈絡。