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清明節12生肖「求財秘訣」大公開！4生肖祖先托夢發大財

▲▼過年,春節,發財金,發財水,銀行,2023開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲清明節不僅是祭祖的時刻，還是求財的好時機。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃稜涵／綜合報導

清明節即將到來，俗話說「清明時節雨紛紛」清水孟國際塔羅小孟老師表示，雨水也代表財水，因此清明節不僅是祭祖的時刻，還是求財的好時機，小孟老師建議，4月4日早上9點至11點或中午11點至13點時，準備666元或888元的紅包，在紅包上畫一個太陽，然後將紅包放在不同生肖的特定位置，等清明節過後的週一再拿去銀行存入，就能財源滾滾來！

鼠：廚房的米甕下或廚櫃內。（老鼠愛吃米糧）
龍：書櫃最上方。（飛龍在天）
虎：玄關或門口右邊。（右白虎）
雞：家中的紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）
猴：木櫃裡。（猴爬樹）
牛：床下。（牛屬於地）
豬：冰箱下方。（豬愛吃食物）
羊：角落。（羊喜愛低調）
兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）
蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）
狗：客廳桌下。（狗顧家）
馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）

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此外，小孟老師還提到，清明節期間，有四個生肖在祭拜完祖先後，特別容易受到祖先的托夢指引，預示著財運亨通，將有機會發大財。

Top 4：屬羊
屬羊的財運非常旺盛，能夠得到祖先的保佑與加持，如果能在清明節期間到戶外曬曬太陽，將有助於清除負面磁場，迎接全新的財富能量。

Top 3：屬龍
屬龍的偏財運相當不錯，可以嘗試購買樂透，或記下夢中出現的數字，進一步研究投資理財標的，將有機會獲得不錯的回報。

Top 2：屬兔
屬兔者在祭拜祖先後，正財運非常旺，適合在工作中積極爭取更多資源，會獲得良好的回應，雖然手頭有一定的資金，卻應避免情緒化消費，將錢儲蓄起來，未來發展副業時將是重要的助力。

Top 1：屬牛
屬牛的人在祭拜祖先後，將迎來外來的投資機會。建議在行動前仔細評估自己的能力，這樣更為安全，投資運勢非常旺，若市場有所下跌，可以大膽加碼，而正財運也很不錯，可以多嘗試不同的工作或副業，將大大增加財源，讓你數錢數到手軟！

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