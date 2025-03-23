南消三大隊西港分隊　自媒體平台進行清明節消防宣導

▲台南市消防局第三大隊西港消防分隊隊員賴盈瑞，特結合自媒體「小張菲公益電視台-慈善團隊」，製作YouTube宣導短片，提醒在清明祭祖掃墓之際，牢記不用火原則。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應高齡化社會來臨，為了使年長者能方便且快速地接觸資訊，台南市消防局第三大隊西港消防分隊隊員賴盈瑞，特結合自媒體「小張菲公益電視台-慈善團隊」，製作YouTube宣導短片，提醒在清明祭祖掃墓之際，牢記不用火原則除草不用火、紙錢不燃燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、垃圾要帶走。

短影片除了可提供觀看民眾相關資訊外，亦可藉由通訊軟體分享給長者以及親朋好友觀看，達到事半功倍的宣導效果。

第三大隊陳坤宗大隊長提醒，清明祭祖掃墓不用火，環保又平安，攜手防範清明時分公墓火災。民眾有了防火防災觀念的強化，就多一分注意，更能多一分安全。呼籲居家消防安全知識：在家中煮食或吸煙應做到「人離火熄」；鼓勵民眾安裝連動型住宅式火災警報器；不過載使用延長線或拔除不需使用的電器插頭；燃放爆竹煙火應注意安全並限施放有合格標章之爆竹煙火；119報案方式及注意事項

消防局李明峯局長表示，清明掃墓避免用火燃燒雜草，慎終追遠方式多，在這個祭拜祖先的日子裡，望能以更安全、更環保的方式來表達對先人的思念和尊重。不燒冥紙，以功代金、鮮花獻祭，還是以捻香懷念的方式，都能表達我們對親人的深深思念，讓我們用行動維護我們的家園，讓清明祭祖更加安全。

黃偉哲市長期許民眾不分平時或過年過節應都能夠共同的落實防災工作，方能減少災害的發生及減少生命及財產的損失。