勞工權益要注意！清明連假將至　4月3、4日出勤須發加倍工資

▲清明連假將至，北市勞動局提醒，4月3、4日為國定假日，若出勤須發加倍工資。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

清明連假將在至，台北市政府勞動局特別提醒相關給薪及給假的規定。今年4月4日、3日為國定假日，若資方徵得勞工同意出勤，應發給加倍工資（月薪制勞工為一日工資，時薪制勞工時薪加倍）。國定假日當日若有加班（第9小時之後），前2小時，按平日每小時工資額另再加給1又1／3倍；後2小時，按平日每小時工資額另再加給1又2／3倍，且加班時數皆會計入每月46小時的加班時數上限。

勞動基準法第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，再依據紀念日及節日實施辦法規定，清明連假當中全國應放假的紀念日及節日包括兒童節、民族掃墓節。由於今（114）年清明節為4月4日（星期五），與兒童節為同一日，依紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節提前至4月3日（星期四）放假。

台北市政府勞動局長王秋冬表示，國定假日為勞工應放假之日，雇主應讓勞工休假且工資照付，或者經勞工同意另外調整休假日期。如徵得勞工同意在國定假日出勤，應發給加倍工資(月薪制勞工為一日工資，時薪制勞工時薪加倍)。國定假日當日若有加班（第9小時之後），前2小時，按平日每小時工資額另再加給1又1/3倍，後2小時，按平日每小時工資額另再加給1又2/3倍，且加班時數皆會計入每月46小時的加班時數上限。

勞動局進一步說明，部分工時時薪制勞工若約定4月3日、4日出勤者，時薪須加倍計算，例如：當天工作4小時，以時薪190元計算，當日出勤工資應計給1,520元（4小時x190元x2倍）。

王秋冬特別提醒，如雇主未給予勞工國定假日或沒有給付國定假日加倍工資者，經查證屬實，將面臨各處2萬元以上100萬元以下之罰鍰，請雇主應確實遵守法令。

勞資雙方如有爭議，可透過勞資爭議調解程序解決紛爭，可至勞動局的勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請，北市勞動局將儘速召開調解會調處。亦可利用「台北市陳情系統1999」線上反映問題或諮詢，方便又快速。