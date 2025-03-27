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社會 社會焦點 保障人權

國道三義火燒車1死！　2貨車碰撞「駕駛夾困」成焦屍

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號北上153公里大爬坡路段，昨（26日）深夜發生2輛大貨車碰撞事故，後方大貨車駕駛被夾困，緊接著大貨車又起火燃燒，潘姓駕駛逃生不及成焦屍，前方大貨車的駕駛和助手也輕傷送醫，肇事原因正由國道第3大隊調查中。

▲國道1號苗栗三義大爬坡路段昨深夜發生大貨車碰撞事故，造成後車起火、駕駛夾困成焦屍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號苗栗三義大爬坡路段昨深夜發生大貨車碰撞事故，造成後車起火、駕駛夾困成焦屍。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗縣消防局指出，昨深夜22時18分接獲民眾報案，國一北上153公里處（苗栗三義鄉）大爬坡路段有2輛大貨車擦撞，後方大貨車並已起火，出動台中后里及外埔分隊及三義分隊共計7車12人，苗栗人車由三義小隊長彭詠泓帶隊。

▲國道1號苗栗三義大爬坡路段昨深夜發生大貨車碰撞事故，造成後車起火、駕駛夾困成焦屍。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲國道1號苗栗三義大爬坡路段昨深夜發生大貨車碰撞事故，造成後車起火、駕駛夾困成焦屍。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局說，後方大貨車為物流公司載運貨物，由潘姓男子（28歲）男子駕駛，行經路段爬坡路段，原因不明跟前方張男（34歲）駕駛的大貨車發生碰撞，物流車頭凹陷、潘男受困車內，救災人車抵達時，物流貨車全面燃燒，熊熊大火照亮國道。

▲國道1號苗栗三義大爬坡路段昨深夜發生大貨車碰撞事故，造成後車起火、駕駛夾困成焦屍。（圖／記者楊永盛翻攝）

三義分隊救災人車到達後，出1水線協助壓制火勢，因貨車後車廂緊鎖，有大量濃煙且水線無法攻擊到火點，透過國道拖吊業以吊臂開啟車廂，3水線直到23時39分才將火勢控制，發現潘姓駕駛早已身亡成焦屍，大體脫困後由國道員警及民間殯葬業處理，張男和葉姓（45歲）助手輕微擦傷送醫無大礙，詳細肇事原因正由國道警方調查中。

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