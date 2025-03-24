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白宮國安顧問：川普政府尋求「全面拆除」伊朗核子計畫

▲▼美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦爾茲稱，川普政府正尋求「全面拆除」伊朗核子計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國白宮國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）23日表示，川普政府正尋求「全面拆除」伊朗的核計畫，並警告德黑蘭當局若不放棄核武野心，將面臨「嚴重後果」。對此，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）回應道，美國的威脅不會讓伊朗屈服，並警告任何試圖削弱伊朗的行動都將遭到嚴厲報復。

據CBS報導，瓦爾茲當日接受「面對全國」（Face the Nation）節目採訪時表示，「現在是伊朗徹底放棄擁核計畫的時候了」，伊朗必須以「全球可見的方式」放棄相關計畫，因為他們不會，也不能被允許擁有核武。瓦爾茲同時強調，美國的目標是徹底拆除伊朗的核武器與戰略飛彈計畫，警告伊朗若獲得核武器，中東將陷入軍備競賽，對美國國家安全構成不可接受的威脅。

川普政府認為，伊朗透過支持 葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）等代理勢力，已對中東造成嚴重破壞，若其擁有核武器，局勢恐進一步惡化。針對伊朗支持「青年運動」襲擊紅海商船的問題，川普近日已授權升級對「青年運動」目標的空襲，並在自家社群媒體平台Truth Social強調，美軍將「使用壓倒性致命武力，直到實現恢復航運安全的目標」。

與此同時，川普政府仍在尋求與伊朗談判。2周前，川普曾致函哈米尼，給予對方2個月時間，以決定是否展開新的核協議談判，或是面臨「極限施壓」政策下的更嚴厲制裁。然而，伊朗已拒絕川普的談判提議，並稱這具有欺騙性。本月初，國際原子能機構（IAEA）發表報告指出，伊朗自川普再度上台以來，「大幅增加高濃縮鈾的生產和儲存」，顯示其核計畫仍在推進。

事實上，在川普首個任期內，他已讓美國退出「伊朗核子協議」，並對德黑蘭實施嚴厲制裁，導致雙方關係持續緊張。哈米尼近日在電視講話中強硬回應川普的信件，表示「美國的威脅毫無作用」，並警告「任何企圖詆毀伊朗的人，都將受到嚴厲打擊」。伊朗官方一再否認其核子計畫旨在發展核武器，並堅稱該計畫僅為和平用途。

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