白宮國安顧問：川普政府尋求「全面拆除」伊朗核子計畫

▲瓦爾茲稱,川普政府正尋求「全面拆除」伊朗核子計畫。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國白宮國安顧問瓦爾茲(Mike Waltz)23日表示,川普政府正尋求「全面拆除」伊朗的核計畫,並警告德黑蘭當局若不放棄核武野心,將面臨「嚴重後果」。對此,伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)回應道,美國的威脅不會讓伊朗屈服,並警告任何試圖削弱伊朗的行動都將遭到嚴厲報復。

據CBS報導,瓦爾茲當日接受「面對全國」(Face the Nation)節目採訪時表示,「現在是伊朗徹底放棄擁核計畫的時候了」,伊朗必須以「全球可見的方式」放棄相關計畫,因為他們不會,也不能被允許擁有核武。瓦爾茲同時強調,美國的目標是徹底拆除伊朗的核武器與戰略飛彈計畫,警告伊朗若獲得核武器,中東將陷入軍備競賽,對美國國家安全構成不可接受的威脅。

