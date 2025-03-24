加薩破5萬死！　以色列駁：有些死亡與戰爭無關

▲自2023年10月戰爭爆發以來，已有超過5萬名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據加薩衛生部24日公布的最新數據，自2023年10月戰爭爆發以來，已有超過5萬名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命，當中大多為婦女與兒童。以色列則質疑這些數據的真實性，但聯合國與美國均認為加薩方面的統計具有可信度。

根據CNN報導，加薩衛生部指出，光是過去24小時內就有41人死亡，累計死亡數達5萬21人。雖然這些數據未區分平民與哈瑪斯（Hamas）武裝分子，但根據聯合國與加薩當地官方的說法，死者大多是無辜的婦孺，真正的傷亡恐怕還更多，因為許多人可能仍被掩埋在瓦礫堆下。

▲加薩衛生部指出，光是過去24小時內就有41人死亡，累計死亡數達5萬21人。（圖／路透）



不過，以色列國防軍（IDF）反駁稱，這些由哈瑪斯掌控的衛生部數字充滿矛盾與錯誤判斷，甚至指出有些死亡根本與戰爭無關，是自然死亡。以軍也強調，他們在軍事行動中致力於減少平民傷亡，並依法區分戰鬥人員與平民。

戰況急遽升溫的導火線，是以色列於本週結束為期兩個月的停火，重新啟動對加薩的空襲與地面行動。僅在19日當天，加薩就有超過400人死於以軍攻擊，成為戰爭爆發以來最血腥的一日之一，且以色列也同時重啟地面部隊行動。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對外強硬表態，指這一切才剛開始，國防部長卡茲（Israel Katz）也下令擴大攻勢，「除非人質全數獲釋，否則以色列將在加薩部分地區維持永久軍事存在。」

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