　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加薩破5萬死！　以色列駁：有些死亡與戰爭無關

▲▼加薩衛生部24日公布的最新數據，自2023年10月戰爭爆發以來，已有超過5萬名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命。（圖／路透）

▲自2023年10月戰爭爆發以來，已有超過5萬名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據加薩衛生部24日公布的最新數據，自2023年10月戰爭爆發以來，已有超過5萬名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命，當中大多為婦女與兒童。以色列則質疑這些數據的真實性，但聯合國與美國均認為加薩方面的統計具有可信度。

根據CNN報導，加薩衛生部指出，光是過去24小時內就有41人死亡，累計死亡數達5萬21人。雖然這些數據未區分平民與哈瑪斯（Hamas）武裝分子，但根據聯合國與加薩當地官方的說法，死者大多是無辜的婦孺，真正的傷亡恐怕還更多，因為許多人可能仍被掩埋在瓦礫堆下。

▲▼加薩衛生部24日公布的最新數據，自2023年10月戰爭爆發以來，已有超過5萬名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命。（圖／路透）

▲加薩衛生部指出，光是過去24小時內就有41人死亡，累計死亡數達5萬21人。（圖／路透）

不過，以色列國防軍（IDF）反駁稱，這些由哈瑪斯掌控的衛生部數字充滿矛盾與錯誤判斷，甚至指出有些死亡根本與戰爭無關，是自然死亡。以軍也強調，他們在軍事行動中致力於減少平民傷亡，並依法區分戰鬥人員與平民。

戰況急遽升溫的導火線，是以色列於本週結束為期兩個月的停火，重新啟動對加薩的空襲與地面行動。僅在19日當天，加薩就有超過400人死於以軍攻擊，成為戰爭爆發以來最血腥的一日之一，且以色列也同時重啟地面部隊行動。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對外強硬表態，指這一切才剛開始，國防部長卡茲（Israel Katz）也下令擴大攻勢，「除非人質全數獲釋，否則以色列將在加薩部分地區維持永久軍事存在。」

►以色列提議「分2階段」釋放全數人質　獲美國支持
►哈瑪斯政治領袖遇襲亡　以色列：不釋放人質將併吞加薩土地
►以色列防長揚言「無限期駐軍」加薩！　逼哈瑪斯釋放人質

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／25歲男女工程師魂斷玉山　中鋼發聲明
台中養生館2對男女「色色中」被抓！　25女驚逃躲貓貓
快訊／11-12月千萬發票1人未領！　快要到期
中配亞亞3人在台健保及工作權　劉世芳：已一併取消
郭瑤琪主動脈剝離搶命中！醫示警死亡率極高　「3症狀」快就醫
借派出所停車！綠議員臉書遭灌爆　接17通騷擾電話怒喊告

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老師誤寄出全班33人成績、評語　家長收到傻眼...稚內南小學道歉

美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

募不到兵！　烏軍：俄又提高入伍獎金「78萬上戰場」

再度成代理總統！南韓總理韓悳洙「復職」後首發聲：感謝法院決定

白宮國安顧問：川普政府尋求「全面拆除」伊朗核子計畫

韓國森林野火「燒掉1萬895個足球場」！4死5重傷　全是消防員

日本岡山、愛媛爆野火！逾1000戶緊急撤離　自衛隊直升機灌救

快訊／南韓國務總理韓悳洙復職　憲法法院「否決」彈劾

加薩破5萬死！　以色列駁：有些死亡與戰爭無關

習近平關注解放軍貪腐　美情報：憂影響2027犯台目標

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

老師誤寄出全班33人成績、評語　家長收到傻眼...稚內南小學道歉

美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

募不到兵！　烏軍：俄又提高入伍獎金「78萬上戰場」

再度成代理總統！南韓總理韓悳洙「復職」後首發聲：感謝法院決定

白宮國安顧問：川普政府尋求「全面拆除」伊朗核子計畫

韓國森林野火「燒掉1萬895個足球場」！4死5重傷　全是消防員

日本岡山、愛媛爆野火！逾1000戶緊急撤離　自衛隊直升機灌救

快訊／南韓國務總理韓悳洙復職　憲法法院「否決」彈劾

加薩破5萬死！　以色列駁：有些死亡與戰爭無關

習近平關注解放軍貪腐　美情報：憂影響2027犯台目標

公園開花害她過敏「3症狀上身」　醫揭成因：不見得免疫力差

老師誤寄出全班33人成績、評語　家長收到傻眼...稚內南小學道歉

冠軍父子檔！綠軍一哥坦圖錄影激勵　助父親帶隊NBL封王

2工程師魂斷玉山！中鋼證實員工遇難　「深感遺憾惋惜」

中國快艇疑侵入澎湖海域！干擾漁船「偷漁獲魚具」　海巡署回應了

放晴到周四「高溫上看33度」　周五變天轉濕冷「瞬降10度」　

美國又爆多場野火「控制率0%」　南卡羅來納州緊急狀態

7-11美式買4送3、全家周一2杯55折！超商咖啡優惠一次看

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

GU x ROKH二度聯名190元就能入手！英倫風荷葉邊襯衫必收、首次加入男裝

【除了個寂寞QQ】媽媽說除濕機吹出熱風 拆開發現濾芯根本沒拆...

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

高空便祕　遭機長拖走「被迫露鳥」

手機使用多久該關機？專家給答案

美價值1.6億「金卡簽證」日銷1000張

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

機長「忘帶護照」　全機中途折返

女買咖啡驚見「玻璃混冰塊」店家否認

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

教宗方濟各首次公開露面　虛弱謝群眾

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

更多熱門

相關新聞

習近平關注軍方貪腐　美：憂影響2027犯台目標

習近平關注軍方貪腐　美：憂影響2027犯台目標

美國國家情報總監辦公室在一份報告中，直指解放軍內部貪腐嚴重，儘管中共當局持續進行反貪行動，軍中「買官賣官」的文化依舊難以根除。報告指出，國家主席習近平近年特別重視軍方紀律與忠誠，可能是因為擔心腐敗問題將妨礙他為台海可能爆發衝突所訂下的2027年軍力目標。

美盼4／20復活節前達成俄烏停火協議

美盼4／20復活節前達成俄烏停火協議

以色列提議分2階段釋放人質　美國支持

以色列提議分2階段釋放人質　美國支持

停火破局　以色列轟炸黎巴嫩7死40傷

停火破局　以色列轟炸黎巴嫩7死40傷

哈瑪斯領袖亡　以：不放人質將併吞加薩

哈瑪斯領袖亡　以：不放人質將併吞加薩

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊

讀者迴響

熱門新聞

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

染髮、坐姿雙腿大開！珠寶櫃姐慘遭開除　法院認定解僱合法

出海釣魚竟撿到10歲小孩！童漂1天1夜

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面