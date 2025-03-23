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基隆義消常年訓練成果驗收　謝國樑：編列千萬預算提升裝備

▲基隆義消常年訓練成果驗收。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆義消校閱活動圓滿落幕，謝國樑讚揚義消專業表現。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於今（23日）日上午在中山高中舉辦114年度義消校閱暨常年訓練成果驗收活動。活動由市長謝國樑親自擔任校閱官，檢閱義消隊伍。義消人員個個精神抖擻，展現出團隊的組織性、紀律性與訓練有素，謝國樑也向在場的義消同仁表達了最高的敬意與謝意。

▲基隆義消常年訓練成果驗收。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲市長謝國樑表示，編列千萬預算提升裝備，強化救災效能。

謝國樑在致詞中提到，市府在114年度編列1千多萬元預算，用於購置義消人員的應勤服裝、裝備以及外縣市參訪活動，目的在於讓義消同仁在執行救災、救護及防災宣導工作時更加專業，並無後顧之憂。他特別提到，本次活動中全國首創的「小幫浦射水救人」競賽項目，模擬火災情境，從初期滅火、人命搜救、增加水線到殘火處理等實境火場搶救作為，給他留下了深刻印象。這項競賽充分展現了義消在應對災害和急難情境時的處理能力，進一步保障了市民的生命財產安全。

消防局長游家懿表示，本次訓練成果驗收不僅是為了11月舉辦的全國義消體技能交流比賽挑選優秀選手，也是對義消同仁平時訓練成果的檢驗。隨著消防救災工作的日益繁重，警消執勤人力不足的問題也日益凸顯，因此他特別感謝義消同仁的協勤付出。他期許未來能招募更多新血加入義消這個大家庭，共同守護市民的消防安全。

▲基隆義消常年訓練成果驗收。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆義消常年訓練成果驗收。（圖／記者郭世賢翻攝）

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