獨／起底金髮Yuki！假簽姊姊名字被判刑　法院認證「是許男」

▲金髮Yuki被揪出有偽造文書前科，法院也認證為台灣男性。（圖／民眾提供）



記者許權毅、陳以昇／台中報導

台中市3歲男童溺斃，救援現場出現假義消「金髮Yuki」事件延燒。今日Yuki出面受訪，自稱是日本人，卻全程用注音拼打跟媒體對話。中檢也出手，要釐清Yuki是否有急救不當、偽造文書，將分案偵辦。但依判決書記載，Yuki在2022年就有偽造文書前科，且判決書明確記載他是「20歲許男」。

判決書指出，2022年3月，許男在南區忠明南路跟國光路口，遭人追撞，許男報警處理，警方實施酒測後，許男出示「修諺凱醫療救護事業集團義工證」給警方查看，結果許男在酒測表上，偽造姊姊的簽名「許O君」。

▲Yuki身上的義工證，上頭身分證件是姊姊的。（圖／記者許權毅翻攝）



檢方調查，許男在調解談話紀錄表上，又再次簽下假名「許O筑」。許男當時辯稱，自己的「修諺凱醫療救護事業集團義工證」上就是「許O筑」，平時臉書、對外名字也用「許O筑」，所以並非偽造簽名。

▲許男自稱叫「許O筑」，當時調解時，又再度偽造此名簽名。（圖／記者許權毅翻攝）



檢方查出「修諺凱醫療救護事業集團義工證」上頭登載的身分證字號，根本就是許男姊姊的，許男所提供年籍資料不實。但證件是該集團根據許男提供的資料所製作，因此認為他不構成偽造特種文書罪，也就是說，許男只有簽姊姊名字，以及亂簽假名「許O筑」，涉及偽造文書一罪。

當時，台中地院簡易庭審酌，許男冒用胞姊名字簽名，法治觀念薄弱，違反姊姊、主管機關正確性，犯後坦承犯行，自述高中畢業，現從事外送員，經濟狀況貧寒。全案依偽造署押罪，有期徒刑2月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日。

台中地檢署今下午發布新聞稿，表示17日辦理相驗3歲男童疑似溺斃案，案發時家屬曾通報119派遣救護人員抵達家中實施緊急救護。媒體報導，現場協助進行救護人員之中疑有不具義消資格者，實施急救行為疑有不當，及其所持身分證件、專業證照亦可疑有偽造情事，因認本案涉有刑法偽造文書等犯罪嫌疑，中檢已剪報分案，指派檢察官積極偵辦。