玉山魔王坡山難！年輕男女墜谷遭雪埋喪命　遺體吊掛下山畫面曝

記者高堂堯、吳佩蓁／南投報導

玉山22日傳出山難，1男1女山友攀登主峰時，疑不慎從主北峰叉路口「魔王坡」墜落約380公尺深山谷遭雪覆蓋，消防局獲報後立即派員前往搜救，今（23日）搜救人員克服惡劣險峻環境，終於找到2人，但人已失去生命跡象，中午12時30分許由空勤直升機將遺體成功吊掛下山。

▲2山友攀登玉山主峰墜谷遭雪埋喪命，搜救人員上山下切尋獲2人遺體，並完成吊掛作業。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



南投縣消防局22日上午11時許接獲報案，指1男1女山友疑似摔落山溝邊坡，並在主北峰叉路口附近尋獲2人登山杖、帽子。消防局立即派遣第三大隊4名搜救人員從玉山登山口挺進，同時聯絡玉山國家公園管理處排雲工作站5人就近前往事故地點救援，同時申請空勤直升機進行空勘，22日下午4時許陸續發現2人身影，但因地形懸崖峭壁、氣流混亂，山谷下切風壓過大，現場無法實施直升機吊掛作業而返航。

救援小組今天上午6時許再度挺進搜索，並徵調1名雪訓教練專技人員前往協助救援，備齊相關繩索及拖拉裝備後於冰天雪地奮力挺進，展開地面部隊搜救行動，搜救人員在極惡裂險峻環境下，進行繩索下切作業搜救，歷經約4個小時高難度繩索下切作業，上午11時許於主北峰叉路口附近下方約380公尺深處陸續發現2名墜谷山友（均不到30歲），但經評估2人均已無生命徵象。

搜救人員將遺體固定打包後，克服冰天雪地的惡劣地勢將遺體移至平坦位置，再度請求空中勤務總隊直升機吊掛作業，中午12時15分成功吊掛成功，並於15分鐘後成功降落塔塔加停車場後，將2名山友遺體交由警方及家屬。

南投縣政府消防局再次呼籲提醒山友，冬季高山氣候多變，登山應審慎規劃，攜帶合適裝備，並隨時注意自身安全。



