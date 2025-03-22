掃墓驚見山坡起火　燒冥紙亂飄...整排「祖家的家」被薰黑

▲彰化公墓火警。（圖／翻攝自大員林生活圈）

記者唐詠絮／彰化報導

真的是要嚇死先人！清明節將至，今(22日)適逢周末，彰化縣各地公墓出現掃墓人潮，有民眾今天與家人回到員林市掃墓，驚見公墓「火燒厝」，疑似是燃燒冥紙時風勢較大、火勢蔓延快引發火警，將一旁別人家已掃完的墓也燒黑，掃墓民眾緊急通知消防到場滅火。

臉書「大員林生活圈」有網友po出2段公墓火警畫面，只見火勢不斷往外擴散，多座墓塚燒成焦黑，濃煙夾著火舌不斷的竄燒，還發出逼逼啵啵的聲音，還好10鐘內消防車已經趕到現場滅火。

▲彰化公墓火警，消防車立即出動到場滅火。（圖／翻攝自大員林生活圈）

網友紛紛留言議論「誰家的祖厝被燒了」、「故意放火燒草木」、「每年都要燒自己祖先一次」，還有人大嘆「清明節日常，要累垮消防員」。

據了解，今天上午至中午為止，短短4小時，消防局據報雜草公墓火警有10多起，對此，彰化縣消防局提醒鄉親，在清理墓地時切勿以燃燒方式處理雜草，以免引發火災並污染空氣，一旦查獲違規行為，將依涉「消防法」及「空氣污染防制法」開罰，最高可處10萬元罰鍰，並將依涉公共危險罪嫌移送。

▲彰化清明節掃墓，消防局出動空拍機監測。（圖／彰化縣消防局提供）