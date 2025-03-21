自己財產自己護　鹽水勇健公司企業義消正式成軍

▲台南市消防局於21日下午2時許，在勇健工業股份有限公司辦理「自己財產自己護，即時消災才是福」企業義消成軍儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局於21日下午2時許，在勇健工業股份有限公司辦理「自己財產自己護，即時消災才是福」企業義消成軍儀式。

這次民力召募為推動轄內列管場所之企業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，當火災發生時，不需等消防隊人車到達，即可藉此進行初期搶救自主應變，形似第一線消防救災，即時抑制火災，避免人命傷亡及財產損失。

台南市長黃偉哲表示，「水火無情」常造成嚴重人命傷亡及財產損失，所以台南市一直不遺餘力在推動企業公司推派員工加入義消行列，接受消防專業訓練，藉由場所自身防護能力來應變突如其來的火災狀況，第一時間有效抑制火災，即時發揮迅滅火災於無形，達到公共安全，讓社會更安定。

台南市消防局李明峯局長亦表示，消防局在義消基本訓練48小時課程中提供各式災害預防、災害搶救等專業技能，鼓勵轄內列管場所業者擇派員工加入義勇消防行列，藉此培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，如公司行號及市民對於參加義勇消防隊加入資格有相關問題，可至所轄就近消防分隊詢問，歡迎各位一同加入義勇消防隊行列，一起守護我們的家。