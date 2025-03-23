免飛東京！富士美術館「浮世繪」展品抵台　3／29開展免費看

▲東京富士美術館典藏展品「浮世繪」來台開展。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人準備安排起來！高雄市創價美術館今年引進東京富士美術館典藏「浮世繪」150件展品，將於29日正式開展，日前展品抵台，館方也開箱曝光部分作品。

創價美術館今年受度舉辦國際特展，3月引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品，展品包括影響法國印象派畫家梵谷的美人畫〈著雲龍打掛的花魁〉，江戶時代各個角度的富士山風貌，以及幕府時代江戶（東京）到京都的沿線道路風情。

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▲富士川。（圖／東京富士美術館典藏提供）

▲《東海道五十三驛站》原 朝之富士。（圖／東京富士美術館典藏提供）

展品年代跨越200年（1741-1941年），分為四大展區：美人畫、役者繪（演員畫）、武者繪、葛飾北齋的《富嶽三十六景》系列作品、歌川廣重的《東海道五十三驛站》全系列，以及大正、昭和年間版畫家川瀨巴水的日本原鄉風景作品。對於喜愛浮世繪的民眾來說，展覽值得期待。

「從江戶到近代—東京富士美術館浮世繪典藏展」即將於3月29日在創價美術館登場。150件展品遠渡太平洋，日前順利運抵台灣，東富美、創價美術館團隊慎重的檢查作品、資訊，接下來經過布展，精彩的浮世繪版畫原作將亮相。

▲館方開箱取出作品〈富嶽三十六景 山下白雨〉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲東京富士美術館與創價美術館團隊檢查作品並確認資訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

館方表示，浮世繪展除了150件版畫原作，更在創價美術館6樓設置AR互動區，及「浮世繪偶像咖啡館」。1樓文創商品區則推出多款周邊商品，展場內還有各種驚喜設計，展出期間均免費參觀。

東京富士美術館坐落於東京八王子市，其豐富典藏橫跨古今中外，共超過3萬件藝術精品，包括繪畫、版畫、雕刻、歷史文物及照片。其中2016年與國立台灣美術館共同合作的「日本浮世繪 東京富士美術館典藏精選展」及2018「花之禮讚─四大美術館聯合大展」人潮盛況空前，2場展覽都吸引將近50萬人次觀展。