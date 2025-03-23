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獨／求死刑！顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

▲小港分局長親自帶隊尋獲失蹤長者 。（圖／小港分局提供）

▲看到小港分局長親自帶隊尋獲失蹤長者，讓方姓死者的家屬感觸良多。（圖／小港分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港分局22日發布一起「雷霆救援找回失蹤長者」的新聞稿，讓今年小年夜、失蹤最後被棄屍在屏東的方姓男子家屬看到之後，心中憤恨不平，質疑楠梓分局如果像小港分局長陳禎筌組專案小組，到現場全程指揮調度，是不是就能避免悲劇？被害人家屬也寫下萬言書向檢察官，請求法官能將嫌犯判處死刑。

方姓被害人家屬獨家向《東森新媒體ETtoday》提供萬言書，整整23頁的悲痛又氣憤的心情，滿滿寫了近萬字，除了對嫌犯的指控之外，也對楠梓分局部分員警多所抱怨。姓家屬認為，施姓工頭不付薪水殺人又搶走金項鏈，手法殘忍，真的讓人「極度憤怒」，古代有包青天的狗頭鍘伺候，可以立馬將犯刑之人「人頭落地」，但現在辦案為何要等到遲來正義，過程真的讓被害人家屬內心十分煎熬。

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，請求檢察官從重量刑 。（圖／當事人提供）

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，請求檢察官從重量刑 。（圖／當事人提供）

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，請求檢察官從重量刑 。（圖／當事人提供）

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，請求檢察官從重量刑 。（圖／當事人提供）

而且方男遇害時間是「小年夜」，現在家屬們都不知道未來要怎麼過這個節？原本是一家團聚歡樂的過年，現在一到小年夜就得想起這起殺人案，「根本就成了一種陰影，揮之不去」，質疑為什麼殺人者關個幾年又可以逍遙，「那無辜的受害者公道輕輕淡去，想請問：一命抵一命，何來這句話？」現在家屬還沒開庭，就已經身心俱疲，每日得吞藥才能睡覺，因為每每要入睡，就會想去無辜枉死的家人。

另外萬言字當中，家屬也對派出所長非常不滿，「所長要求我刪掉網路當初尋人的文章，還有當初受理報案員警的冷淡態度」，這讓家屬質疑：「舊所長調到市區，是升官了嗎？我好想傳訊息給前任右昌所長，恭喜一下，他當初要求我在《左營楠梓人》刪文」，同時還附上一個紅臉的表情小圖。

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，請求檢察官從重量刑 。（圖／當事人提供）

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，當中還指控派出所長要求刪文 。（圖／當事人提供）

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，請求檢察官從重量刑 。（圖／當事人提供）

▲方姓被害人家屬寫了20多張的萬言書，表示小年夜已經成了全家人的陰影。（圖／當事人提供）

回顧整起案件，61歲的方姓男子在今年1月27日，也就是小年夜，為了3000元的工資找51歲的施姓工頭索討，不料卻遭施男殺害棄屍屏東滿州山區。檢警進行相驗，結果發現方男身上有多處刀傷及多處骨折、多處擦挫傷，刀傷集中在頸部。

當時方姓男子失蹤兩天，家屬焦急萬分，呼籲社會各界協助尋人，於是前往右昌派出所報案請求緊急協尋，不過方姓女子在臉書社團po文指控右昌派出所的員警態度消極：「在右昌派出所，某位員警態度不佳，今天失蹤的不是你家人，消極辦案，愛理不理的面腔，看在家屬眼裏，情何以堪！！！我記住你的臉。」

▲▼楠梓命案 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲楠梓方姓男子失蹤之後，被發現被棄屍在屏東 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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