差點回不來！只買「單程機票」赴泰取佛牌　35歲女小港機場遭攔

▲只買「單程機票」幫赴泰取佛牌，高雄女搭機遭攔下。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

35歲朱姓女子22日要從高雄小港機場搭機前往泰國，但因只買單程機票，不符合泰國入境規定，機場櫃檯人員察覺有異，通報航警局到場處理。朱女才坦承她在網路接受一名男子指示，要去「攜帶佛牌入境」，所幸警方告知這是常見海外求職詐騙手法，成功將她勸阻下來，否則恐會「有去無回」。

航警局高雄分局22日接獲櫃檯人員通報，一名女子因只買單程機票，不符合泰國入境規定，且身上無其他現金、信用卡足夠買回程機票，懷疑她遭到詐騙出國，隨即通報警方到場處理，並在國際線出境報到櫃檯尋獲35歲朱女。

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌，高雄女搭機遭攔，去了差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，朱女無固定工作，被警方關切後才坦言，她在社群媒體TIKTOK遭暱稱「林凱」的不明男子主動添加好友後，依據指示才自行訂購機票及旅館前往泰國，實際工作內容僅知道為攜帶佛牌入境台灣，甚至不知報酬為何。

更令人疑竇的是，朱女19日也曾受到「林凱」指示，攜帶1瓶洋酒前往馬來西亞交付他人，不過因該次未完成任務，朱女又把洋酒再攜帶回來。該趟行程僅獲得機票、住宿及酒錢43000元，而這次泰國行事前也僅拿到單程機票及住宿35000元。

▲▼朱女透露接受網路不明男子指示出國。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據朱女透露跟「林凱」的對話紀錄，曾詢問「佛牌是可以拖運過來的，為什麼不用寄的就好？」、「如果是違禁品該怎麼辦？那我身上的官司就沒完沒了。」不過，林凱則回「不可能是違禁品，你真的想太多了…」。

警方分析，詐團可能是為先取得朱女信任後，再詐騙她至東南亞國家。朱女經警方告知泰國、柬埔寨等為詐騙及不法犯罪易發生地區，前往該地區可能遭限制自由從事不法犯罪，另提供海外求職詐騙案例，才成功勸阻朱女取消出國行程，否則恐「有去無回」。

▲求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途。（圖／記者賴文萱翻攝）

航空警察局再次呼籲，近年來詐騙集團以「高薪工作」為餌誘騙國人至東南亞的事件層出不窮，請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途；不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。