　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

差點回不來！只買「單程機票」赴泰取佛牌　35歲女小港機場遭攔

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌　高雄女搭機遭攔下…差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲只買「單程機票」幫赴泰取佛牌，高雄女搭機遭攔下。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

35歲朱姓女子22日要從高雄小港機場搭機前往泰國，但因只買單程機票，不符合泰國入境規定，機場櫃檯人員察覺有異，通報航警局到場處理。朱女才坦承她在網路接受一名男子指示，要去「攜帶佛牌入境」，所幸警方告知這是常見海外求職詐騙手法，成功將她勸阻下來，否則恐會「有去無回」。

航警局高雄分局22日接獲櫃檯人員通報，一名女子因只買單程機票，不符合泰國入境規定，且身上無其他現金、信用卡足夠買回程機票，懷疑她遭到詐騙出國，隨即通報警方到場處理，並在國際線出境報到櫃檯尋獲35歲朱女。

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌　高雄女搭機遭攔下…差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌，高雄女搭機遭攔，去了差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌　高雄女搭機遭攔下…差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，朱女無固定工作，被警方關切後才坦言，她在社群媒體TIKTOK遭暱稱「林凱」的不明男子主動添加好友後，依據指示才自行訂購機票及旅館前往泰國，實際工作內容僅知道為攜帶佛牌入境台灣，甚至不知報酬為何。

更令人疑竇的是，朱女19日也曾受到「林凱」指示，攜帶1瓶洋酒前往馬來西亞交付他人，不過因該次未完成任務，朱女又把洋酒再攜帶回來。該趟行程僅獲得機票、住宿及酒錢43000元，而這次泰國行事前也僅拿到單程機票及住宿35000元。

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌　高雄女搭機遭攔下…差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼朱女透露接受網路不明男子指示出國。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌　高雄女搭機遭攔下…差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據朱女透露跟「林凱」的對話紀錄，曾詢問「佛牌是可以拖運過來的，為什麼不用寄的就好？」、「如果是違禁品該怎麼辦？那我身上的官司就沒完沒了。」不過，林凱則回「不可能是違禁品，你真的想太多了…」。

警方分析，詐團可能是為先取得朱女信任後，再詐騙她至東南亞國家。朱女經警方告知泰國、柬埔寨等為詐騙及不法犯罪易發生地區，前往該地區可能遭限制自由從事不法犯罪，另提供海外求職詐騙案例，才成功勸阻朱女取消出國行程，否則恐「有去無回」。

▲▼只買「單程機票」幫赴泰取佛牌　高雄女搭機遭攔下…差點回不來。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途。（圖／記者賴文萱翻攝）

航空警察局再次呼籲，近年來詐騙集團以「高薪工作」為餌誘騙國人至東南亞的事件層出不窮，請民眾提高警覺，求職時務必多方查證，避免因詐騙集團提供免費觀光行程機票或不明高薪工作內容而誤入歧途；不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢贖身，實得不償失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／玉山2年輕男女找到了　已無生命跡象
快訊／台中工安意外！　5人受困4人昏迷
差點回不來！35歲女只買「單程機票」赴泰遭攔
國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝
快訊／南韓宣布多地緊急狀態　已4消防員殉職
美YTR來台禁入境！被民眾檢舉　未申請工作許可卻上政論節目
快訊／重機男環島　出發才第1天慘死
驚見登山女「臉朝下」　倒地死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

獨／求死刑！顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝　整輛燒到剩骨架

差點回不來！只買「單程機票」赴泰取佛牌　35歲女小港機場遭攔

北上環島才1天！重機男花蓮過彎自撞護欄噴飛　墜3米深斜坡不治

台中神岡3個月內酒駕1死5傷　警嚴抓40件！26人送辦

女「臉朝下」倒阿里山古道！登山客聯手警消搶救　她仍不幸身亡

跨鞭炮祭改！護理師慘遭3度燒傷+流產 　廟方人員要賠99萬

台中無照酒駕男撞死醫大生　轄區警大執法再抓28件酒駕

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【被aespa支配的恐懼】小狗一聽關鍵字就驚慌逃跑XD

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

獨／求死刑！顧家男討工錢遭割喉棄屍山區　家屬23頁手寫心聲曝

國1楊梅段火燒車！烈焰濃煙竄天畫面曝　整輛燒到剩骨架

差點回不來！只買「單程機票」赴泰取佛牌　35歲女小港機場遭攔

北上環島才1天！重機男花蓮過彎自撞護欄噴飛　墜3米深斜坡不治

台中神岡3個月內酒駕1死5傷　警嚴抓40件！26人送辦

女「臉朝下」倒阿里山古道！登山客聯手警消搶救　她仍不幸身亡

跨鞭炮祭改！護理師慘遭3度燒傷+流產 　廟方人員要賠99萬

台中無照酒駕男撞死醫大生　轄區警大執法再抓28件酒駕

賴清德對中強硬表態　外媒：意在爭取川普支持

稱罷免綠委連署直攻8席過關　凌濤：國民黨氣勢逐步回升

日夜溫差大！花蓮吳郭魚養殖受災嚴重　受理現金救助至4／2止

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

快訊／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

快訊／台中氟碳烤漆廠清淤工程意外！5人受困其中4人昏迷

貝佐斯要結婚了！傳發結婚邀請函6月迎娶「最強小三」

南消東門消防分隊　攜手網紅「疑雲重重~Elisa」清明創意宣導

黃揚明示警藍營「傅崐萁外溢效應」　直呼不可小看

認識愛乾淨的螢火蟲！池南螢光盛宴4月起跑　逐光閃亮登場

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

社會熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

即／土城34歲女深夜墜樓！倒臥人行道慘死

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

監理站逼手測溫20秒　車主燙傷要告了

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

腥夫偷吃戰到腿軟！　小三嗲回：多練腳力吧

女美容師輕生「租屋處變凶宅」房東求償200萬

登山驚見女臉朝下倒古道！4登山客合力搶救仍救不回

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

玉山驚爆「2山友被雪埋」　家屬急求助

更多熱門

相關新聞

台中無照酒駕男撞死醫大生　轄區警大執法取締

台中無照酒駕男撞死醫大生　轄區警大執法取締

台中市西屯區本月初發生醫學系大學生遭無照酒駕的吳姓男子撞亡，轄區警方酒駕大執法，至20日止取締酒駕28件，其中達公共危險罪嫌移送的有14件，台中第六警分局長周俊銘呼籲，民眾喝酒後勿心存僥倖，警方將持續嚴加取締，確保民眾生命安全。

借廁所順便偷錢　台南男拿走103歲老闆12萬元

借廁所順便偷錢　台南男拿走103歲老闆12萬元

嬤找工作誤成車手遭逮驚慌：我怎麼了

嬤找工作誤成車手遭逮驚慌：我怎麼了

全台最美漁市場3度開幕！陳其邁回台秒變吃貨　

全台最美漁市場3度開幕！陳其邁回台秒變吃貨　

「哥吉拉」粉快看！入手價破萬考驗忠誠度

「哥吉拉」粉快看！入手價破萬考驗忠誠度

關鍵字：

詐騙海外求職高雄航警警方

讀者迴響

熱門新聞

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

竹北凌晨突爆巨響！　居民嚇醒驚「很多消防車的聲音」

台北罕見「濕度8％」　打破40年紀錄

快訊／9縣市低溫特報！輻射冷卻「急凍跌破10度」

人妻帶小王回家　客廳裸體被兒抓包

快訊／Andy突PO全黑底圖！

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

2年輕男女墜谷380公尺　玉管處遺憾發文

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面