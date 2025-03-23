高雄商場豬排店醬料罐有小強！店員徒手抓　衛生局今稽查開罰

▲連鎖豬排店驚見小強四竄，衛生局今日到店家稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一家購物商場衛生出包，有民眾昨(22日)晚間到連鎖日式豬排店用餐，直擊蟑螂在醬料罐上亂竄，店員將餐盤收走後，還徒手抓蟑螂。衛生局今日到店家稽查，業者坦承民眾錄下的影片內容屬實，將依食安法開罰3萬元至300萬元。

民眾在threads發文表示，昨日到一家車站型購物中心內的豬排店用餐，吃完最後一口飯後，發現一隻蟑螂突然竄出，在醬料罐上爬來爬去，店員收走餐盤後，竟還徒手抓蟑螂，事後店家雖免收一成服務費，但民眾也無奈直呼，以後不會考慮吃這家餐廳了。

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▲衛生局今日到店家稽查，業者認了民眾錄下的影片內容屬實。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日派員到店家進行稽查，現場雖未見蟑螂蹤跡，不過業者坦承影片內容屬實，衛生局依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條、食品安全衛生管理法第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，經衛生局現場查察，業者有定期委託合格病媒防治施作，並自行清消，已投保產品責任險。不過針對冷凍冷藏食材未覆蓋、員工物品未分區放置等缺失，要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。