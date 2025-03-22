反制大罷免！蔣萬安合體北市5藍委　高呼：台北隊加油

▲台北市長蔣萬安與國民黨立委在花博合體。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免持續發酵，台北市長蔣萬安21日強調，「我一定會和國民黨委員站在一起」。蔣萬安今（22日）與5位國民黨北市藍委合體，受訪時蔣萬安列舉5位藍委的問政表現，並強調，感謝他們為地方爭取校舍改建、關心捷運興建等，「我一定會和國民黨委員站在一起」，最後也與藍委們一同喊出「台北隊！加油！」。

台北市就業服務處與北市青年局聯合主辦「青年職涯X就業博覽會」上午在圓山花博爭艷館登場，蔣萬安一早就攜手國民黨台北市立委李彥秀、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯、羅智強一同到場，展現力挺黨籍立委。

蔣萬安列舉藍委問政表現，王鴻薇在中山北松山的選區，她在過去上這一年協助台北市都更容積獎勵的放寬修訂，讓台北市邁入大都更時代非常重要的一步；徐巧芯非常關心年輕朋友的議題，在立法院提出中小企業發展條例的修正，讓企業有更多的誘因來聘用24歲以下的年輕朋友；羅智強在大安區爭取了183億的經費，全力推動社宅興建。

蔣萬安指出，賴士葆最印象深刻的是文山區鄉親期盼多年的捷運、南環段，在賴士葆努力下，跟中央爭取到250億的追加預算，終於讓南環段順利地發包；李彥秀對內湖南港也是長期深耕，協助台北市府對於內湖交通擬定短中長期的計畫。他強調，5位委員對台北市政府來講都非常的重要，也給予市府非常大的幫助，大家都是相互支援一起打拼。