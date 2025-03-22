轟國民黨「無腦章魚搞公投」　沈富雄：傅崐萁與陳玉珍最該被罷免

▲前立委沈富雄。（資料照／記者黃哲民攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

霸免藍委目前第一階段通過35案，而藍營提出的霸免綠委仍為0案，情勢落差甚鉅，國民黨近日聯合民眾黨共同推出「反廢死」與「反戒嚴」公投，被外界解讀是要藉此來反制大罷免。對此，前立委沈富雄昨（21日）抨擊，國民黨提公投，幾乎每一個人都在罵，想不出戰略，亂搞一通，他認為像「無腦章魚」，此外，他也點名最該被霸免的，就是國民黨總召傅崐萁與國民黨立委陳玉珍。

沈富雄昨日在網路節目《下班瀚你聊》提到，國民黨本來要以公投反制大霸免，結果現在變成35比0，沒招數了，就想要公投綁大罷免，雖然國民黨立委羅智強說，沒有人在談公投綁大罷免，但沈富雄猜想，那是因為國民黨曉得綁不成。

不過，沈富雄不解，既然綁不成，那為什麼還要提公投呢？沈富雄表示，幾乎每一個人都在罵，國民黨是沒有腦，國民黨如同一隻35條腿的無腦章魚，沒有頭緒，想不出戰略、亂搞一通。

沈富雄進一步說明，國民黨的黨團成員中，有兩個人是應該被罷免的，一個是傅崐萁、一個是陳玉珍。沈富雄說，陳玉珍是可以原諒的，因為她戴鋼盔，戰到大家誇獎，有一度是國民黨的女英雄，但是陳玉珍的所作所為，是造成今天民進黨覺得霸免講得通的原因之一。

最後，沈富雄強調，自己不苛責陳玉珍，因為陳玉珍來自金門，很多主張是以金門為本位，沒有為台灣這個島上的人著想，所以，常常覺得她都替金門講話，跟老共友善的味道，但陳玉珍也不見得是要引老共來特別害我們。