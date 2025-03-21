藍營台南罷免名冊涉造假！　2黨工遭羈押禁見理由曝光

▲台南地檢署偵辦立委林俊憲、王定宇罷免案的提議人名冊疑涉偽造文書案，聲押被告莊、劉等2人，台南地院21日下午召開羈押庭裁定2人羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書，指揮搜索國民黨台南市黨部、被告莊姓男子住處，並帶回5人偵辦，檢方複訊後認定莊男、劉男2人犯罪嫌疑重大，有滅證串供之虞，當庭逮捕聲押禁見，台南地院羈押庭21日下午以犯嫌重大、有滅證或勾串共犯及證人之虞，均裁定羈押禁見。現在羈押理由曝光。

台南地院羈押庭裁定理由指出，莊姓及劉姓被告均涉犯個人資料保護法之非法利用個人資料及刑法行使偽造私文書等罪嫌，有卷內相關事證在卷可佐，足認其等犯罪嫌疑重大。莊姓被告供詞與其他共犯所述內容不同，且本案尚有疑似共犯未到案，尚待釐清被告2人及其他共犯參與犯罪情節及程度，以被告2人在黨部身分之影響力及查獲證據之內容，有事實足認有滅證或勾串共犯及證人之虞。

法院裁定指出，再參酌本案涉犯情節，可能致生損害於他人及中央選舉委員會、台南市選舉委員會，就審核罷免提議案是否符合公職人員選舉罷免法規定之正確性，以此犯罪情節及對社會秩序造成之影響，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告等人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認均有羈押之必要，並均禁止接見通信。

全台藍綠大罷免持續延燒，不料各地陸續傳出「冒名連署」、「死人連署」。其中，林俊憲遭提罷免的第一階段提議連署書3千多份，由中選員會送到台南市選委會查核，結果傳出一些提議書的連署人是冒用他人身分，其中不乏有「死人」參與連署，甚至有些連署人戶籍根本不在林俊憲選區。

台南地檢署接獲情資後，20日搜索國民黨台南市黨部、莊姓被告住處，並帶回5人。檢方訊問後，認定莊、劉2被告均涉犯刑法第216、210條行使偽造私文書罪嫌及個人資料保護法第20條第1項及同法第41條罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞，21日凌晨當庭逮捕莊姓、劉姓被告，並向台南地院聲請羈押禁見，其餘被告訊後均請回。台南地院下午裁定2人羈押禁見。