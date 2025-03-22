　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普宣布生產新一代戰機F-47　波音獲訂單、股價漲逾3％

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普今日宣布，美國空軍將授予波音公司合約，打造全球首款第六代戰鬥機F-47。這款戰機將配備最先進的匿蹤技術，成為「最先進、最強大、最具殺傷力的飛機」，以確保美國在空中維持領先地位。消息傳出後，波音股價一度上漲近6%，最終漲3.06％、收178.11美元。

川普在國防部長赫格塞斯及其他軍方將領的陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布這項計畫。他表示，F-47在速度、機動性及載荷能力方面，遠勝過其他戰機。這項計畫已進行一段時間，經過美國頂尖航空公司競爭後，最終由波音公司獲得合約。

川普指出，F-47將在未來幾年內準備就緒，確保美國在空中保持主導地位。他強調，這款戰機配備最先進的匿蹤技術，幾乎無法被偵測到，希望不需要用它來對抗敵人，但必須擁有這樣的能力。實驗版飛機已秘密試飛近5年，性能遠超過其他國家現有戰機。

他還透露，美國政府已下了大量訂單，但無法透露價格，以免洩漏部分技術細節。這份合約代表美國在國防工業的歷史性投資。

國防部長赫格塞斯表示，美國已擁有F-15、F-16、F-18、F-22、F-35等戰機，「現在我們有F-47」，這向美國盟友釋出明確訊息，「我們不會離開」，也向敵人表明美國有能力在全球投射力量。

此外，川普透露，美國盟友持續表達希望購買F-47。對某些盟友，美國可能會出售弱化版本，性能大約降低10%，「這是合理的，因為也許有一天他們不是盟友了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
616 2 8203 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」發現後立刻炒他魷魚
今晨5.5℃「15縣市低溫」　連6天暖如夏、下週冷氣團北台驟
川普宣布生產新一代戰機F-47　波音獲訂單、股價漲逾3％
陸配「亞亞」聲請停止執行被駁回！3／25前須離開台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無視川普關稅戰　美股震盪收紅、台積電ADR跌0.42%

駁馬斯克聽取機密　川普：不向商人展示機密

川普宣布生產新一代戰機F-47　波音獲訂單、股價漲逾3％

泰國總理親自主持「ODOS夏令營計畫」　我駐泰公使董思齊：歡迎泰國學子赴台交流

川普關稅政策烏雲籠罩　美股早盤道瓊大跌400點

《吉伊卡哇》製作組宣布「4月底將停播」！復播日程曝光

變電所大火！倫敦希斯羅機場「全天關閉」　華航飛到越南上空折返

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利　M字腿引暴動

自助洗車廠「幫大象洗澡」！　牠爽做SPA超萌畫面曝光

帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能：5分鐘就會「開機」

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

無視川普關稅戰　美股震盪收紅、台積電ADR跌0.42%

駁馬斯克聽取機密　川普：不向商人展示機密

川普宣布生產新一代戰機F-47　波音獲訂單、股價漲逾3％

泰國總理親自主持「ODOS夏令營計畫」　我駐泰公使董思齊：歡迎泰國學子赴台交流

川普關稅政策烏雲籠罩　美股早盤道瓊大跌400點

《吉伊卡哇》製作組宣布「4月底將停播」！復播日程曝光

變電所大火！倫敦希斯羅機場「全天關閉」　華航飛到越南上空折返

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利　M字腿引暴動

自助洗車廠「幫大象洗澡」！　牠爽做SPA超萌畫面曝光

帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能：5分鐘就會「開機」

咖啡、霜淇淋「買1送1」！抹茶拿鐵10元喝　超商周末優惠懶人包

柯文哲USB引關注　網友曝他最愛看李多慧「YT打開全都是」

前妻鮑正芳有情有義！　出面打理張振寰後事…好心人喪葬費全包了

今起連6日「晴熱如夏」35度以上　下週冷氣團濕冷返冬

梁赫群、徐小可挑戰海上直播　隨機販售尿壺險招架不住

再創愛情經典！達珂塔強生、克里斯伊凡　《天作之合》談三角戀

人妻「意淫」文青風公公：填滿每個夜晚　我們差不到20歲

陸網傳30多歲頂流祕戀女經紀人　肖戰闢謠喊「單身」

2025春夏眼鏡流行趨勢！Minnie、邊佑錫搶先戴上　4款鏡框一定要有

週線翻紅終止連三黑　關稅陰霾未除投資氣氛愈強不易

哈雷驗車被刁難「摸排氣管20秒」　中壢監理站致歉：流程確有不當

國際熱門新聞

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

希斯羅機場變電所大火！華航半途折返

印尼火山大噴發　煙灰竄1.6萬公尺高空

滯留太空288天「老10歲」　NASA補貼才3萬

《吉伊卡哇》4月底將停播！復播日程曝

川普關稅政策變數大　道瓊跌逾400點

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

大阪市中心爆碎屍！「10肉塊+20骨頭」散落河堤

川普：美將生產新一代戰機F-47　

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

無視川普關稅戰　美股震盪收紅

北韓少女偷看韓劇「下放勞改營」！痛哭畫面曝

台灣成亞洲最幸福國家　原因曝光

更多熱門

相關新聞

帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能

帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能

美國總統川普（Donald Trump）最年幼的兒子巴倫（Barron Trump）20日迎來19歲生日。目前正在就讀紐約大學史登商學院的巴倫，因帥氣外型和205公分身高，備受關注。而川普近日受訪透露巴倫的「驚人技能」，讓他相當驕傲。

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

傳馬斯克將獲悉美國對中戰爭計畫

傳馬斯克將獲悉美國對中戰爭計畫

川普「招牌武器」　美國總統的行政命令所向無敵？

川普「招牌武器」　美國總統的行政命令所向無敵？

川普：美很快與烏「簽署礦產協議」

川普：美很快與烏「簽署礦產協議」

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓擁賓士　藏900萬現金

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

金秀賢公司「本想給慰問金」！

陸配「亞亞」聲請停止執行被駁回！

評柯文哲開庭已經豁出去！　游盈隆：北檢表現讓司法界也看不下去

台中虐死命案驚悚酷刑！拿打火機燒他肛門

「悠活農村」欠債400萬無預警倒閉　北市法務局發消費警訊

她幫家寧擬解釋聲明！全場讚爆：這我買單

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面