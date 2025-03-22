川普宣布生產新一代戰機F-47　波音獲訂單、股價漲逾3％

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普今日宣布，美國空軍將授予波音公司合約，打造全球首款第六代戰鬥機F-47。這款戰機將配備最先進的匿蹤技術，成為「最先進、最強大、最具殺傷力的飛機」，以確保美國在空中維持領先地位。消息傳出後，波音股價一度上漲近6%，最終漲3.06％、收178.11美元。

川普在國防部長赫格塞斯及其他軍方將領的陪同下，在白宮橢圓形辦公室宣布這項計畫。他表示，F-47在速度、機動性及載荷能力方面，遠勝過其他戰機。這項計畫已進行一段時間，經過美國頂尖航空公司競爭後，最終由波音公司獲得合約。

川普指出，F-47將在未來幾年內準備就緒，確保美國在空中保持主導地位。他強調，這款戰機配備最先進的匿蹤技術，幾乎無法被偵測到，希望不需要用它來對抗敵人，但必須擁有這樣的能力。實驗版飛機已秘密試飛近5年，性能遠超過其他國家現有戰機。

他還透露，美國政府已下了大量訂單，但無法透露價格，以免洩漏部分技術細節。這份合約代表美國在國防工業的歷史性投資。

國防部長赫格塞斯表示，美國已擁有F-15、F-16、F-18、F-22、F-35等戰機，「現在我們有F-47」，這向美國盟友釋出明確訊息，「我們不會離開」，也向敵人表明美國有能力在全球投射力量。

此外，川普透露，美國盟友持續表達希望購買F-47。對某些盟友，美國可能會出售弱化版本，性能大約降低10%，「這是合理的，因為也許有一天他們不是盟友了」。