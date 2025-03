帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能：5分鐘就會「開機」

▲川普(右圖)向來對19歲的兒子巴倫(左圖)感到驕傲。(翻攝X@TrumpBarron__、X@WhiteHouse)

圖文/鏡週刊

美國總統川普(Donald Trump)最年幼的兒子巴倫(Barron Trump)20日迎來19歲生日。目前正在就讀紐約大學史登商學院的巴倫,因帥氣外型和205公分身高,備受關注。而川普近日受訪透露巴倫的「驚人技能」,讓他相當驕傲。

巴倫是川普與第3任妻子,即第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)的獨子,也是他5名子女中最年幼的一個。川普早前接受《福斯新聞》專訪時透露,巴倫在科技上有過人的天賦,甚至超越了他自己,川普笑說:「我才剛把他的筆電關掉,5分鐘後又看到他打開來用,我問他怎麼做到的,他竟然回我『這不關你的事,爸。』」

▲巴倫(右)是川普(中)和梅蘭妮亞(左)的獨子。(翻攝X@_johnnymaga)

巴倫對政治的敏銳嗅覺也讓媽媽梅蘭妮亞感到驕傲,她曾表示,去年川普競選總統,是巴倫建議爸爸與Podcaster、新媒體合作,接觸Z世代選民。梅蘭妮亞說:「巴倫他很了解自己的世代,現在的年輕人不再看電視,而是靠平板和手機獲取資訊。」

不像老爸的第一任期,這回巴倫沒和父母住在白宮,而是待在熟悉的紐約讀書、生活。對此,梅蘭妮亞受訪表示,她非常尊重兒子的選擇,「我們教導孩子、引導他們,然後給他們翅膀去飛翔。我一直都尊重巴倫的『是』與『不是』,讓他決定自己的人生方向。」

▲巴倫(左)過19歲生日,同父異母的姊姊伊凡卡(右二)在社群網站祝他生日快樂。左二為伊凡卡女兒阿拉貝拉,右為伊凡卡夫婿庫什納。(翻攝Ivanka Trump IG)

另外,根據《時人》雜誌獨家報導,巴倫雖年僅19歲,卻被身邊友人形容為「老靈魂」,他思慮成熟、言談得體,擁有廣泛知識與良好教養。有歐洲背景的消息人士指出,巴倫比起一般美國年輕人,更具歐洲風範,「他講話前會先聆聽,態度非常有禮,舉止溫和,不像許多年輕人那麼急躁。」言談充滿自信,還有像父親的幽默感與應對能力。

儘管巴倫替老爸助選功不可沒,但接近川普家庭的消息人士透露,巴倫無意從政,消息人士說:「巴倫現在對政治沒有明確意圖,他更想創業、賺錢,這點跟他爸爸一樣。」

