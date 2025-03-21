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帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能：5分鐘就會「開機」

川普（右圖）向來對19歲的兒子巴倫（左圖）感到驕傲。（翻攝X@TrumpBarron__、X@WhiteHouse）

▲川普（右圖）向來對19歲的兒子巴倫（左圖）感到驕傲。（翻攝X@TrumpBarron__、X@WhiteHouse）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）最年幼的兒子巴倫（Barron Trump）20日迎來19歲生日。目前正在就讀紐約大學史登商學院的巴倫，因帥氣外型和205公分身高，備受關注。而川普近日受訪透露巴倫的「驚人技能」，讓他相當驕傲。

巴倫是川普與第3任妻子，即第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的獨子，也是他5名子女中最年幼的一個。川普早前接受《福斯新聞》專訪時透露，巴倫在科技上有過人的天賦，甚至超越了他自己，川普笑說：「我才剛把他的筆電關掉，5分鐘後又看到他打開來用，我問他怎麼做到的，他竟然回我『這不關你的事，爸。』」

帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能：5分鐘就會「開機」

▲巴倫（右）是川普（中）和梅蘭妮亞（左）的獨子。（翻攝X@_johnnymaga）

巴倫對政治的敏銳嗅覺也讓媽媽梅蘭妮亞感到驕傲，她曾表示，去年川普競選總統，是巴倫建議爸爸與Podcaster、新媒體合作，接觸Z世代選民。梅蘭妮亞說：「巴倫他很了解自己的世代，現在的年輕人不再看電視，而是靠平板和手機獲取資訊。」

不像老爸的第一任期，這回巴倫沒和父母住在白宮，而是待在熟悉的紐約讀書、生活。對此，梅蘭妮亞受訪表示，她非常尊重兒子的選擇，「我們教導孩子、引導他們，然後給他們翅膀去飛翔。我一直都尊重巴倫的『是』與『不是』，讓他決定自己的人生方向。」

帥兒過19歲生日　川普曝他驚人技能：5分鐘就會「開機」

▲巴倫（左）過19歲生日，同父異母的姊姊伊凡卡（右二）在社群網站祝他生日快樂。左二為伊凡卡女兒阿拉貝拉，右為伊凡卡夫婿庫什納。（翻攝Ivanka Trump IG）

另外，根據《時人》雜誌獨家報導，巴倫雖年僅19歲，卻被身邊友人形容為「老靈魂」，他思慮成熟、言談得體，擁有廣泛知識與良好教養。有歐洲背景的消息人士指出，巴倫比起一般美國年輕人，更具歐洲風範，「他講話前會先聆聽，態度非常有禮，舉止溫和，不像許多年輕人那麼急躁。」言談充滿自信，還有像父親的幽默感與應對能力。

儘管巴倫替老爸助選功不可沒，但接近川普家庭的消息人士透露，巴倫無意從政，消息人士說：「巴倫現在對政治沒有明確意圖，他更想創業、賺錢，這點跟他爸爸一樣。」


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