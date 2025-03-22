不爽馬斯克！她光屁磨蹭特斯拉　還有人「手摳菊花」抹車身

▲她在停車場露屁股磨蹭特斯拉。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克正領導「政府效率部」大規模削減聯邦政府勞動力，導致「打倒特斯拉」（Tesla Takedown）抗議活動在全美各地爆發，除了各特斯拉門市遭圍剿外，就連一般的特斯拉車主也遭殃，不但有人脫褲露屁磨蹭，甚至還手挖屁股後狂抹在車身。

You guys...they actually did this to a Tesla...



I Jokingly predicted they would do this today on the War Room and here we are. Never underestimate. pic.twitter.com/BuieWRjKsh — Owen Shroyer (@OwenShroyer1776) March 20, 2025

社群網站X上近來瘋傳兩段影片，其中一段是有人在停車場脫下褲子，直接光著屁股磨蹭一輛特斯拉；另一段則是一名身型肥胖的男子在經過一輛特斯拉後，竟將手指伸入褲子內，對著屁股一陣狂挖後，再將不明物抹到車身上。

這兩起事件都被網友認為，是針對近日的特斯拉抗議活動，美國主持人施羅耶（Owen Shroyer）分享影片時也指出，攻擊事件可能會越來越多。甚至還有部分特斯拉車主因為擔心遭受攻擊，直接在車上貼出「我是在馬斯克發瘋前買的」的公告。

Man digs into his own butt with his bare hands before smearing them on the door of a Cybertruck.



The only loser here is the guy who is sticking his hand up his own ass.



Insane. pic.twitter.com/VbDUFyqGac — Collin Rugg (@CollinRugg) March 19, 2025

馬斯克正領導政府效率部（DOGE）大規模削減聯邦政府勞動力，並且取消資助全球人道主義的計畫與合約。

「打倒特斯拉」抗議活動2月開始在部分特斯拉門市爆發，如今已擴大成全球性的示威浪潮。活動發起人呼籲消費者拋售特斯拉股票與汽車，目標是向馬斯克施壓。

活動發起人之一的愛麗絲（Alice Hu）表示，「我們要讓馬斯克知道：你可以因為股價狂跌在網路上耍脾氣，也可以叫川普來白宮前上演一場羞辱人的二手車秀；這些想當獨裁者的人可以試圖用威脅來壓制我們的言論自由，但他們沒辦法讓我們不反擊。」

愛麗絲指出，他們正籌劃迄今為止最大規模的一天行動，計劃於29日在全球500家特斯拉門市外舉行示威，而所有示威活動都必須保持和平。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）嚴厲表示，「這波針對特斯拉的攻擊根本就是國內恐怖主義，我們會持續調查這些案件，嚴懲所有涉案人員，包括那些在幕後協調與資助這些罪行的人。」