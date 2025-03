不爽馬斯克！她光屁磨蹭特斯拉　還有人「手摳菊花」抹車身

▲她在停車場露屁股磨蹭特斯拉。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

特斯拉執行長馬斯克正領導「政府效率部」大規模削減聯邦政府勞動力,導致「打倒特斯拉」(Tesla Takedown)抗議活動在全美各地爆發,除了各特斯拉門市遭圍剿外,就連一般的特斯拉車主也遭殃,不但有人脫褲露屁磨蹭,甚至還手挖屁股後狂抹在車身。

You guys...they actually did this to a Tesla... I Jokingly predicted they would do this today on the War Room and here we are. Never underestimate. pic.twitter.com/BuieWRjKsh

社群網站X上近來瘋傳兩段影片,其中一段是有人在停車場脫下褲子,直接光著屁股磨蹭一輛特斯拉;另一段則是一名身型肥胖的男子在經過一輛特斯拉後,竟將手指伸入褲子內,對著屁股一陣狂挖後,再將不明物抹到車身上。

這兩起事件都被網友認為,是針對近日的特斯拉抗議活動,美國主持人施羅耶(Owen Shroyer)分享影片時也指出,攻擊事件可能會越來越多。甚至還有部分特斯拉車主因為擔心遭受攻擊,直接在車上貼出「我是在馬斯克發瘋前買的」的公告。

Man digs into his own butt with his bare hands before smearing them on the door of a Cybertruck.



The only loser here is the guy who is sticking his hand up his own ass.



Insane. pic.twitter.com/VbDUFyqGac