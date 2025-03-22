嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車載來整車遊客狂採好康

▲▼ 嘉義中埔高麗菜園短短五天吸引民眾搶採，更有旅行團遊覽車將整團遊客載到園區 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鮮甜清脆的當令高麗菜，不論是下鍋快炒或是川燙、煮湯都很好吃，日前嘉義有網友在臉書PO文，位於嘉義縣中埔鄉有開放菜園讓人採計費採收，不僅吸引眾多民眾來撿好康，許多人不僅自備菜刀、鐮刀等工具，光一雙手就帶上好幾個，甚至有旅遊團遊覽巴士開到菜園旁，民眾下車不停採摘，不到1個禮拜的時間，萬顆高麗菜少了一大半，只可惜活動僅短短五天，不少人想趁周末出動摘拔卻撲了空，期待下一 次的活動。

▲嘉義中埔高麗菜園開訪摘採，甚至有旅行團遊覽車整團載到園區 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民眾在臉書發文表示，開放採收日期：3/14(五)、3/15(六)、3/16(日)、3/17(一)、3/18(二)五天，歡迎民眾自備刀子、袋子，到高麗菜園內體驗採高麗菜，採拔5顆只要100元，只見民眾採高麗菜採得興高采烈，算起來每顆只要20元，甚至有遊覽車專程載民眾來現場體驗「採高麗菜」，只見一群人下車後開心跟高麗菜拍照，或是站在菜園開心享受農村樂意猶未盡，很可惜，活動就只有短短五天!

陳姓網友臉書寫著，開放新園區！台灣嘉義縣中埔鄉大義路的農地（好佳味農園美食旁的農地）』，謝謝大家的一路上的支持與愛護，老闆懷著感恩的心，再次回饋給各位鄉親～又香又甜又大的【初秋】高麗菜，好吃大放送！！！快樂大自然戶外親子體驗 快樂農夫!歡迎大家一起來採收， 初秋高麗菜自採5顆100元，《歡迎體驗採收樂趣》。

▲旅行團遊覽車整團載到高麗菜園區，遊客享受拔菜樂趣 。（圖／記者翁伊森翻攝）