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慈母想帶身心障礙女兒上路　殺人未遂罪輕判2年...緩刑5年

▲▼自殺,情緒勒索（圖／取自Pakutaso）

▲一名母親去年1月欲帶著重度身心障礙的女兒輕生，所幸被救回，法院輕判有期徒刑2年，緩刑5年（示意圖／取自Pakutaso）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

嘉義一名母親因經濟狀況不佳且長期罹病，又擔心身心障礙的女兒沒人照顧，打算和女兒一起輕生，所幸胞妹及時發現報警，兩人才撿回一命。法院考量杜母長期飽受精神疾病困擾且犯後態度良好，依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，但要提供勞務並接受法治教育。

案件發生於2024年1月29日，杜姓母親與患有腦性麻痺、癲癇當時僅16歲的女兒同住，女兒行動不便且無法與他人溝通，領有極重度身心障礙證明。而杜母因長期病痛纏身及經濟壓力的影響，擔心自己離世後無人能照顧女兒，當天晚上9時40分許，杜母趁同住的妹妹不注意，先餵女兒安眠藥，打算和女兒一同輕生。所幸其胞妹查覺異樣，隨即報警處理破門而入，警消立即將兩人送醫，最終挽回性命。

嘉義地院法官審理時，杜母均坦承犯行。認定她違反《刑法》成年人故意對少年犯殺人未遂罪，但審酌其犯案時受精神疾病及經濟生活壓力影響，與一般謀財害命、出於仇怨、無差別殺人等之動機不同，加上她仍與母親共同照顧女兒，態度良好，因此依法減刑。最終判處2年有期徒刑，緩刑5年，緩刑期內接受保護管束。

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