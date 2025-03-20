師兄猥褻女信徒！摸胸噁喊：這是大蓮花　還想傳「陽性甘露」

▲嘉義侯姓男子強行猥褻女信徒，遭判刑2年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳佩蓁／報導

嘉義一名女子小美（化名）因睡眠問題求助宗教，因而結識一名侯姓師兄，去年5月間侯男到小美家中教導她修行，竟趁2人獨處時，對著小美胸口喊「這邊就是大蓮花」，接著伸出鹹豬手一路從胸部往下摸到私密處，還說要傳給小美「陽性甘露」強吻她2次，令小美當場嚇傻。嘉義地院審理後，依犯強制猥褻罪，判處侯男2年徒刑。

小美主張，她因睡眠問題求助宗教力量，因而結識侯男，去年5月5日傍晚，侯男到她家訪察家中格局及教導她修行，期間侯男以宗教儀式隱私問題為由，特意支開小美父親，趁2人在房間獨處時，突然伸手撫摸小美胸部說「這邊就是大蓮花」，嚇得她連退好幾步，侯男見狀不但沒收手，反而還將她拉回來說著「氣會從大蓮花往下」繼續亂摸，還2度強行舌吻，小美身心受創，憤而報警提告。

小美出庭證稱，當下她完全嚇呆覺得很噁心，「侯男走了以後我還馬上把口水吐到衛生紙上丟掉」，但侯男不斷說這一切都是為她好，還說如果她不好好修行會出事，事後侯男稱自己有事離開，她送侯男離開時用力把門關上，上樓後還被父親責怪沒禮貌。

小美稱，長輩與侯家是世交，大家都很尊重侯男，說他修行很厲害，她迫於無奈只好傳訊息向侯男道歉，但事後她心裡還是覺得很噁心不舒服，向親友吐露後，鼓起勇氣報警提告。

對此，侯男矢口否認犯行，辯稱他從來沒有對小美做任何猥褻行為，當天他小美家時小美父親也在家，他與小美並沒有獨處，「我只是去看一下她家的格局給予建議並教小美調氣」，且事發後小美還送他離開，並傳訊息向他道謝，顯非一般被害人受驚嚇或憤怒的正常情緒反應。

嘉義地院審理認為，警方在小美家1樓臥室垃圾桶內查獲衛生紙團，經鑑定其上唾液的DNA，除了小美的DNA外，還有侯男的DNA，堪認鑑定結果與小美所述情節相吻合，審酌侯男利用小美篤信宗教鬼神的弱點，逞其性慾的犯罪動機實為可惡，為社會道德、法理所不容，且至今仍未與小美道歉或和解，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑2年。全案仍可上訴。