《吉伊卡哇》製作組宣布「4月底將停播」！復播日程曝光

▲吉伊卡哇深受歡迎，今年更是為高雄帶進超過100億元的觀光產值。（資料照／記者許宥孺翻攝）



記者柯振中／綜合報導

自2020年開始連載的動漫《吉伊卡哇》（ちいかわ），憑藉其獨特風格和迷人的角色，迅速在全球範圍內獲得了高人氣。該作品改編自插畫家ナガノ（Nagano）在X上發表的漫畫，以可愛角色與殘酷世界觀的強烈對比，吸引了大量觀眾的喜愛。製作組宣布，《吉伊卡哇》4月底開始暫停播出三個月，預計今年7月恢復正常播出。

據日媒報導，停播的原因是製作組計劃推出新的故事內容，並引入全新角色。在停播期間，製作組將重播最受歡迎的集數，讓觀眾重溫經典片段。這些精選回顧集數將在富士電視台的「めざましテレビ」官方YouTube頻道上開放觀看。

▲吉伊卡哇深受歡迎，今年更是為高雄帶進超過100億元的觀光產值。（資料照／記者許宥孺翻攝）



此外，每週一到週五播出的「吉伊卡哇占卜」也將進行升級，從原有的10種片尾小動畫增加至15種，提供更多趣味內容。

據了解，《吉伊卡哇》自2022年4月開始播出，至今已陪伴觀眾三年之久，成為許多人晨間時光的重要部分。該系列在2022年獲得了「日本キャラクター大賞」第二名，並且在「Mezamashi TV」官方YouTube頻道上的影片累計觀看次數已超過3.7億次。其獨特的角色如吉伊卡哇、小八、烏薩奇等，與世界觀的強烈反差，吸引了不同年齡層的觀眾。

此次停播雖然讓部分粉絲感到遺憾，但製作組表示，這次更新將帶來全新的故事和角色，進一步提升觀賞體驗。隨著新內容的推出，《吉伊卡哇》有望繼續保持其高人氣，並吸引更多的新粉絲。